Jak działa ocet na skórę?

Ocet to jeden z uniwersalnych produktów o wszechstronnym działaniu. Można używać go do przygotowywania potraw, jest również niezastąpiony podczas domowych porządków i pielęgnacji ciała. Składnik, dzięki któremu posiada lecznice właściwości to rozcieńczona forma kwasu octowego, używanego m.in. w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Na skórę działa:

oczyszczająco

złuszczająco

bakteriobójczo

grzybobójczo

Jednym sposobem wykorzystanie octu w domowej pielęgnacji jest moczenie w nich stóp. Jakie efekty może przynieść ten rytuał wykonywany systematycznie?

Moczenie stóp w occie na popękane pięty

Podobnie jak soda oczyszczona, na suche, popękane piękny pomoże również ocet. Wystarczy, że zmieszać ocet z wodą w proporcji 1:1 i będziesz moczyć stopy w roztworze przez 15-20 min. Zabieg ten sprawi, że skóra stanie się miękka i martwy naskórek będzie łatwiejszy do usunięcia.

Moczenie stóp w occie niweluje nieprzyjemny zapach

Ocet pomoże również zmniejszyć ilość gromadzących się na stopach bakterii, odpowiedzialnych na ich przykry zapach. Zanim jednak przystąpisz do moczenia stóp umyj je mydłem antybakteryjnym. Następnie umieść je w misce z wodą i octem na 15-20 min.

Moczenie stóp w occie na grzybicę stóp

Ocet będzie w stanie również pozbyć się bakterii, które odpowiadają za choroby grzybicze. Jeśli zmagasz się z tą przypadłością koniecznie wypróbuj octową kąpiel stóp. Według naukowców działanie przeciwgrzybicze octu jest silniejsze niż to, które mają niektóre konserwanty żywności, a jednocześnie jest w 100 proc. bezpieczny. Aby efekty były zadowalające mocz stopy w wodzie z octem regularnie - najlepiej kilka razy w tygodniu.

Kąpiel octowa będzie ponadto pomocna w przypadku:

nadmiernego pocenia się stóp

zmęczonych wysiłkiem i podrażnionych stóp - np. u sportowców

brodawek na stopach - ocet zmiękczy kurzajki i pozbędzie się wirusów odpowiedzialnych za ich powstawanie