Spis treści: 01 O pielęgnacji trawnika trzeba myśleć z wyprzedzeniem

02 Kiedy sypać wapno na trawnik? Nie przeocz ważnego terminu

03 Co daje wapnowanie trawnika? Warunek gęstej murawy

04 Czy wapnowanie trawnika trzeba przeprowadzać co roku?

05 Czy można łączyć wapno z nawożeniem trawnika?

O pielęgnacji trawnika trzeba myśleć z wyprzedzeniem

Może się wydawać, że większość zabiegów utrzymujących murawę w dobrym stanie należy wykonywać wiosną i latem. Właśnie wtedy w ruch idą kosiarki, analizujemy zasady nawożenia trawnika, szukamy sposobów na efektywne podlewanie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wapnowanie trawnika to specyficzny zabieg, który rządzi się nieco innymi prawami.

Kiedy sypać wapno na trawnik? Nie przeocz ważnego terminu

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wapno do trawnika musi być zastosowane poza sezonem wzrostu trawy, gdy rośliny są w stanie spoczynku. Z tego powodu wyróżnia się jedynie dwa terminy na przeprowadzenie tego ogrodniczego zadania.

Wczesna wiosna — do pracy przystępuj po roztopach, ale przed wzrostem trawy. Zazwyczaj przypada to na okres od lutego do połowy marca.

— do pracy przystępuj po roztopach, ale przed wzrostem trawy. Zazwyczaj przypada to na okres od lutego do połowy marca. Jesień — zaplanuj wapnowanie trawnika między końcówką września a początkiem listopada.

Wiele zależy od aktualnie panujących warunków, więc bacznie obserwuj zmiany w pogodzie, aby nie przeoczyć najlepszego momentu.

Co daje wapnowanie trawnika? Warunek gęstej murawy

Dlaczego wapń jest tak ważny w pielęgnacji trawnika? Jego głównym zadaniem jest regulowanie odczynu podłoża. Niestety, gleby na terenie Polski zazwyczaj są zbyt kwaśne dla bezproblemowego wzrostu murawy, dlatego interwencja ogrodnicza i wapnowanie trawnika stają się nieodzowne.

Dzięki temu zabiegowi zwiększa się skuteczność późniejszego nawożenia. Trawa jest w stanie przez dłuższy czas i w sposób bardziej efektywny pobierać składniki pokarmowe. To wszystko przekłada się na wzrost i dobrą kondycję murawy. Rezygnacja z sypania wapna na trawnik może skutkować tym, że będzie bardziej podatny na uszkodzenia. Źdźbła staną się wiotkie, a ich rozwój będą zaburzać chwasty i mech.

Czy wapnowanie trawnika trzeba przeprowadzać co roku?

Mimo że jest to jeden z najważniejszych zabiegów podnoszących odporność i walory estetyczne murawy, nie zaleca się przesady. Wapno na trawnik należy aplikować raz na trzy-cztery lata. Wszystko przez jego właściwości. Tego rodzaju nawóz rozpuszcza się stosunkowo szybko, ale dużo czasu zajmuje mu przedostanie się do warstwy korzeniowej. Przed użyciem należy również przeprowadzić test na odczyn pH gleby.

Czy można łączyć wapno z nawożeniem trawnika?

Rozpoczynając prace w ogrodzie, zależy nam na jak najlepszych wynikach. Na tym etapie pojawia się pytanie, czy wapnowanie trawnika można połączyć ze stosowaniem innych preparatów odżywczych?

Co za dużo to niezdrowo. Terminy wapnowania trawnika powinny być dobrane w taki sposób, aby zachować co najmniej miesiąc przerwy przed typowym nawożeniem. Zignorowanie tej zasady może doprowadzić do powstania chemicznych związków, które będą hamować wzrost murawy. To zaprzeczenie rezultatów, jakie chcemy osiągnąć, dlatego kilkutygodniowa przerwa jest nieodzowna.

