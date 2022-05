Jak znaleźć kleszcza u psa?

Po każdym spacerze należy wyczesać psa, szczególną uwagę zwracając na jego skórę. To właśnie w niej najczęściej ukryty będzie pasożyt, który swoim rozmiarem może przypominać ziarenko sezamu w kolorze brunatnym. Szczególnie narażone miejsce na wgryzienie się kleszcza to ciemne i wilgotne fragmenty sierści. Ulubionym miejscem pasożytów to okolice pyska, pachwiny, okolice oczu i uszu, a także skóra pod obrożą czy ogonem.

Zdjęcie Po każdym spacerze dokładnie obejrzyj sierść i skórę psa. Szczególnie przyjrzyj się małżowinie usznej swojego czworonoga / 123RF/PICSEL

Niezwykle często kleszcze wgryzają się w małżowinę uszną, dlatego należy starannie obejrzeć wewnętrzną stronę ucha naszego pupila.

Wideo Skuteczny sposób na usunięcie kleszcza

Jak wyciągnąć kleszcza psu?

Najważniejsza zasada brzmi - jeśli u naszego psa znajdziemy kleszcza - jak najszybciej musimy go usunąć. Pozbywanie się pasożyta ze skóry psa nie jest zabiegiem skomplikowanym, ale jeśli uznamy, że to zadanie przerasta nasze siły - udajmy się do weterynarza.

Podczas usuwania kleszcza najważniejszą zasadą jest wyciągnięcie go w całości. Niestety często zdarza się, że pasożyt zostaje urwany, dlatego zabieg powinny wykonywać osoby z dobrą precyzją, pewną ręką. Pozostawione pod skórą części ciała kleszcza, a w szczególności jego głowa, mogą doprowadzić do rozwinięcia się stanu zapalnego lub zakażenia.

Kleszcza ze skóry naszego czworonoga możemy usunąć na dwa sposoby. Pierwszy to wykonanie jednostajnego ruchu ku górze. Minusem tej metody jest spore ryzyko na urwanie kleszcza. Bezpieczniejszą metodą jest wykręcanie pasożyta zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Należy to zrobić zdecydowanym i energicznym ruchem. W obu przypadkach nie należy jednak ściskać zbyt mocno kleszcza pęsetą.

Zamiast pęsety warto używać specjalnego narzędzia do wyciągania kleszczy. Dostaniemy je w aptece lub w poradni weterynaryjnej. Jest ono o tyle bezpieczniejsze niż pęseta, gdyż minimalizuje ryzyko zgniecenia pasożyta i jego przerwanie.

Zdjęcie Najbezpieczniejszym narzędziem do usuwania kleszczy jest specjalny haczyk / 123RF/PICSEL

Zabieg usunięcia kleszcza specjalnym haczykiem powinien wyglądać następująco:

Umieść haczyk narzędzia obok kleszcza na skórze zwierzaka.

Ostrożnie wsuń narzędzie pod kleszcza i złap go w klinie haka.

Delikatnie, ruchem obrotowym, odciągnij narzędzie od skóry, by usunąć kleszcza z psa

Pod żadnym pozorem nie smaruj kleszcza wbitego w ciało psa żadnymi specyfikami. Taka czynność może doprowadzić do tego, że pasożyt zacznie zwracać treść żołądkową do krwioobiegu psa, tym samym przekazując pupilowi wszelkie choroby, których jest nosicielem.

Zdjęcie Pamiętaj, żeby kleszcza zawsze wyciągać w całości / 123RF/PICSEL

Po usunięciu kleszcza przetrzyj miejsce wkłucia środkiem antyseptycznym przeznaczonym dla zwierząt domowych, a pasożyta najlepiej wyrzuć do toalety. Narzędzie wyczyść preparatem odkażającym. Cały zabieg przeprowadzaj w rękawiczkach ochronnych, które po wykonaniu czynności wyrzuć do kosza.

