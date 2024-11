Do mycia naczyń w zmywarce najczęściej używamy dedykowanych temu detergentów w postaci specjalnych kostek lub kapsułek. I choć wybór takich środków na rynku jest ogromny, to czasami efekt ich działania nie jest zadowalający.

Często narzekamy na pojawiające się na naczyniach zacieki i smugi , co niewątpliwie nie jest zbyt estetyczne. Taki problem możemy zneutralizować dzięki wykorzystaniu skórek po cytrusach . Zamiast je wyrzucać, wykorzystaj podczas czyszczenia naczyń w zmywarce.

Skórki po cytrusach posiadają m.in. właściwości odtłuszczające i nabłyszczające, dzięki czemu idealnie nadają się do wykorzystania podczas mycia naczyń w zmywarce. Wystarczy, że skórki po cytrusach włożymy do przegrody na sztućce, w którą wyposażonych jest większość zmywarek do naczyń, a następnie dodamy kapsułkę czyszczącą i uruchomimy urządzenie.