Czy wszystko można myć w zmywarce?

Na przestrzeni ostatnich lat zmywarka stała się bardzo pożądanym elementem wyposażenia kuchni w wielu domach i mieszkaniach. Zwolennicy urządzenia twierdzą, że nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale także wodę, co przekłada się na obniżenie rachunków. Zamiast kilka razy w ciągu dnia poświęcać energię na doprowadzenie do porządku talerzy czy kubków pozostałych po jedzeniu, wystarczy zapełnić zmywarkę, włożyć odpowiedni detergent i puścić dedykowany cykl. Resztą zajmuje się już sam sprzęt. Odpowiednio wysoka temperatura wody wraz ze specjalnymi tabletkami sprawią, że po kilkudziesięciu minutach wyciągniemy nie tylko czyste, ale zarazem odkażone elementy zastawy.

Ludzie od lat przyzwyczajeni do zmywania ręcznego twierdzą, że wcale nie potrzebują zmywarki w codziennym życiu. Po zamontowaniu sprzętu podchodzą do niego z dozą nieufności, a przed włożeniem do środka szklanek, sztućców czy garnków poświęcają chwilę na dokładne opłukanie ich pod wodą. O ile warto wprowadzić taki nawyk w przypadku dużych kawałków czy widocznych resztek jedzenia, o tyle niewielkie pozostałości ekspresowo znikną podczas mycia. Dobrze wiedzieć, że nie wszystkie naczynia nadają się do umieszczenia w koszach i szufladach zmywarki. Zwłaszcza delikatne materiały mogłyby ulec bezpowrotnemu zniszczeniu. Skąd wiadomo, czy dana sztuka może bezpiecznie wylądować w urządzeniu?

Jak sprawdzić, co można umyć w domowej zmywarce?

Na spodzie naczyń możemy znaleźć informację o tym, czy nadają się do mycia w zmywarce 123RF/PICSEL

Korzystając ze zmywarki od dłuższego czasu, nabieramy wprawy oraz pogłębiamy wiedzę o tym, co nadaje się do włożenia, a co lepiej wyczyścić ręcznie. Często możemy mieć wątpliwości w przypadku nowej zastawy lub ręcznie robionych kubków i talerzy. Szybko przyjrzyjmy się ich spodom. To właśnie tam najczęściej umieszczone są informacje lub symbole sugerujące, czy dany element przetrwa mycie w kuchennym sprzęcie. Często widnieje na nich napis, wprost mówiący o bezpieczeństwie używania w zmywarce. Możemy także zauważyć niewielki obrazek urządzenia. Zdarza się, że producent zamieszcza niezbędną adnotację na oryginalnym opakowaniu. Co ważne, takich oznaczeń próżno szukać na starej porcelanie oraz szkle odziedziczonym po rodzinie.

Wkładanie plastikowych naczyń do zmywarki

Szklane pojemniki w kuchni prezentują się najbardziej estetycznie i liczni specjaliści podkreślają, że są najlepsze do przechowywania żywności. Mimo zaleceń, ciężko uniknąć posiadania kilku elementów wyposażenia wykonanych z plastiku. Tworzywo wykorzystuje się m.in. do wykonania rękojeści noży, desek do krojenia, pokrywek czy butelek. Możliwość mycia ich w zmywarce zależy od rodzaju wykorzystanego plastiku. Możemy bowiem posiadać przybory z twardego, miękkiego i elastycznego, lub zupełnie cienkiego tworzywa. By rozwiać wątpliwości, zawsze szukajmy na nich nawet niewielkiego napisu - "nadające się do mycia w zmywarce".

W wielu przypadkach przedmioty z tworzywa sztucznego zostały stworzone tak, by wytrzymywać sporą dawkę ciepła. Wielkiej krzywdy nie sprawią im także używane detergenty, m.in. płyny czy kapsułki. Wyposażenie oznaczone jako "wielokrotnego użytku" w zasadzie bez większych przeszkód można myć w zmywarce. Producenci zalecają, by w takiej sytuacji umieszczać je na górnych półkach, z dala od grzania. Nie doradza się jednak stosowania programów do odkażania czy nadawania idealnej czystości. Plastikowe talerze i sztućce to coś, bez czego ciężko obyć się podczas rozszerzania diety najmłodszych domowników. Doprowadzanie ich do porządku w zmywarce jest możliwe, ale nie należy wybierać cyklu o zbyt wysokiej temperaturze.

Czego nigdy nie wkładać do zmywarki?

Znaczna większość kuchennych akcesoriów doskonale poradzi sobie z wysoką temperaturą, silnym strumieniem wody czy środkiem czyszczącym w zmywarce. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków. Wyszczególniono grupę produktów, które bezpieczniej będzie umyć ręcznie. O jakie chodzi? Na liście znalazły się przede wszystkim:

Nie każda porcelana nadaje się do mycia w zmywarce 123RF/PICSEL

deski i przybory drewniane - wilgoć oraz ciepło nagromadzone we wnętrzu zmywarki mogą w szybki sposób wypaczyć lub zniekształcić elementy wykonane z drewna. Najbardziej narażone na szkodę są gadżety powstające przez sklejenie kilku drewnianych kawałków;

garnki żeliwne - silne działanie detergentów do mycia naczyń sprawia, że nie straszne są im nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Na ogół to dobra rzecz, ale nie w przypadku przyborów pokrytych warstwą żeliwa. Garnki wykonane z takiego materiału szybciej się zniszczą lub ulegną rdzewieniu, co negatywnie odbije się na ich wyglądzie;

kubki termiczne - do produkcji tego rodzaju akcesoriów wykorzystuje się stal nierdzewną, czyli materiał, który najlepiej znosi zwykłe mycie ręczne. Wprawdzie nie ma większych przeszkód we włożeniu ich do zmywarki, ale powinniśmy liczyć się z tym, że nie zostaną dokładnie doczyszczone, a na ich powierzchni pojawią się nieestetyczne plamy;

ostre noże - część przeznaczoną do krojenia owoców, warzyw czy mięsa wykonuje się ze stali szlachetnej. Już sami producenci ostrzegają, by nie umieszczać profesjonalnego wyposażenia w zmywarce. Podczas cyklu ostre noże narażone są na tarcie, które spowoduje ich szybkie stępienie;

porcelana - właściciele starszych lub rodowych kompletów porcelany wiedzą, że najbezpieczniej jest myć je w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Włożenie podatnego na uszkodzenia materiału do zmywarki mogłoby się skończyć katastrofą. Jak jednak podejść do nowych i współcześnie kupowanych kompletów? Zawsze szukajmy oznaczeń sugerujących, że bezpiecznie można je myć w zmywarce.

