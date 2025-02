Frezja została odkryta w XIX wieku na Przylądku Dobrej Nadziei w Afryce. Niemiecki botanik Christian Ecklon nazwał ją na cześć lekarza i botanika z zamiłowania - a prywatnie przyjaciela - Friedricha Freese. Od tego czasu kwiaty stały się symbolem przyjaźni, wdzięczności i zaufania . Nie bez powodu są często wybierane do ślubnych wiązanek lub do bukietów z okazji urodzin czy imienin dla bliskich osób. Zachwycające zapachem i wyglądem "białe księżniczki" można też hodować w doniczce.

Frezja jest bulwiastą rośliną wieloletnią, która osiąga do 50 cm wysokości. Charakteryzują się zielonymi, strzałkowatymi liśćmi, rozgałęzionym pędem i kłosowatym kwiatostanem. To właśnie w nim znajduje się do 14 barwnych kwiatów mających kielichowaty kształt.