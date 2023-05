Spis treści: 01 Jak wygląda amarantus?

02 Właściwości amarantusa - dlaczego warto go jeść?

03 Ziarno amarantusa - jak jeść?

04 Na co dobry jest amarantus?

05 Amarantus a cukrzyca

06 Amarantus a odchudzanie

Jak wygląda amarantus?

Amarantus - inaczej szarłat, to roślina pochodząca z terenów Ameryki Południowej. Jego niezwykłe właściwości znali już Majowie, Aztecy i Inkowie. Do Europy trafił dopiero w XVI wieku jako roślina ozdobna. Dziś dekoruje nie tylko ogródki, ale jest pożywieniem dla ludzi na całym świecie.

Zdjęcie Amarantus to roślina, której kwiaty mogą przybierać różne zabarwienia / 123RF/PICSEL

Amarantus zazwyczaj osiąga do 3 metrów wysokości, ma charakterystyczne, często ponad 50-centymetrowe, proste i zwisłe kwiatostany o barwie złocistej, zielonej, różowej, czerwonej lub purpurowej. Jego liście i łodygi są natomiast zielone, czerwono-purpurowe lub wielobarwne. Jadalne, maleńkie, jasnobrązowe nasionka, które wytwarza amarantus, są niewiele większe od maku. To w nich znajduje się mnóstwo dobroczynnych składników, z których możemy korzystać.

Reklama

Właściwości amarantusa - dlaczego warto go jeść?

Amarantus jest określany jako "zboże XII wieku", jedno z najzdrowszych i najbardziej odżywczych. Lista powodów, dla których warto włączyć go do diety jest długa, a do najważniejszych powodów, które świadczą o jego zdrowotnych właściwościach, zalicza się kilka poniższych faktów:

Amarantus jest bogactwem wartościowego białka, o bardzo dobrym składzie aminokwasowym (przewyższa nawet białko soi), Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne - takie, które ludzki organizm nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować,

Posiada sporo zdrowych kwasów tłuszczowych - dominuje linolowy i oleinowy,

Jest źródłem błonnika pokarmowego, wspomagającego trawienie i prawidłową prace jelit,

W swoim składzie ma łatwo przyswajalne żelazo i wapń,

Posiada wiele witamin - C, E, A, z grupy B, a także fosfor, potas i magnez,

Jest źródłem skwalenu, który hamuje wchłanianie kwasów żółciowych i cholesterolu w jelicie wpływając na ich sprawniejsze wydalanie z organizmu,

Amarantus jest bezglutenowy - mogą sięgać po niego osoby z nietolerancją na gluten, bądź chorujące na celiakię.

Czytaj również: Wsyp łyżeczkę do wody i zagotuj. Pij codziennie, by spalić tłuszcz i obniżyć ciśnienie



Ziarno amarantusa - jak jeść?

Amarantus, który możemy najczęściej dostać na stoiskach ze zdrową żywnością czy sklepach internetowych, ma formę ekspandowaną - jest produktem poddanym obróbce poprzez prażenie. Mimo tego zachowuje większość swoich cennych dla zdrowia witamin oraz minerałów.

Zdjęcie Amarantus można jeść w formie ekspandowanej lub też zmielić na mąkę / 123RF/PICSEL

Można jeść go zarówno na surowo - np. jako dodatek do jogurtów, owoców, kanapek, sałatek czy owsianek, ale również sprawdzi się świetnie w formie pieczonej, gotowanej czy smażonej. Coraz częściej pojawia się w przepisać na ciasta, ciasteczka, chleby, bułki a nawet zupy czy dania mięsne oraz rybne. Jego zastosowanie w kuchni może być więc wszechstronne, a każda ilość dodana do codziennych posiłków sprawia, że są one bardziej wartościowe i odżywcze.

Zobacz też: Do jogurtu, owsianki, a nawet kotleta. Sześć powodów, dla których warto jeść amarantus

Na co dobry jest amarantus?

Amarantus zdecydowanie powinny włączyć osoby, które:

mają problemy trawienne, cierpią na zaparcia i wzdęcia,

czują dyskomfort trawienny po zjedzeniu pszennych produktów,

cierpią na nietolerancję glutenu bądź celiakię,

nie jedzą mięsa - amarantus będzie doskonałym uzupełnieniem białka w diecie,

borykają się z anemią,

mają podwyższony poziom cholesterolu LDL we krwi,

po amarantus powinny też sięgać kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby starsze.

Amarantus a cukrzyca

Mimo ogromnej ilości korzyści płynącej z jedzenie amarantusa, nie wszystko mogą po niego sięgać. Do nielicznych wyjątków należą osoby chorujące na cukrzycę. Amarantus z uwagi na wysoki indeks glikemiczny nie jest polecany dla diabetyków.

Sprawdź: Amarantus - jak gotować i z czym podawać?

Amarantus a odchudzanie

Co prawda ziarenka amarantusa są dość kaloryczne - 100 g to około 370 kcal, jednak mimo to są polecane w każde diecie odchudzającej. Z uwagi na bogactwo błonnika szarłat pozytywnie wpływa na trawienie i usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego. Będzie zdecydowanie lepszym wyborem niż pszenica.