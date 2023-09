Weganów w Polsce stale przybywa

W ciągu ostatnich lat coraz więcej osób ogranicza jedzenie mięsa, wielu przechodzi też na wegetarianizm, inni postanawiają wyłączyć z diety wszystko to, co pochodzi od zwierząt. Za zmianami przemawiają nie tylko aspekty etyczne, środowiskowe, ale również zdrowotne. Roślinożerców stale przybywa, co widać bo sklepowych półkach. Przed laty nie było mowy o wegańskim serze, jogurcie, burgerze czy sojowych kiełbaskach. Dziś producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wymagających klientów i oferują szeroki wachlarz roślinnych odpowiedników nabiału, mięsa, a co zaskakujące również... jajek. Wege jaja zaczynają pojawiać się coraz częściej w większych marketach i sklepach wegańskich. Czy warto po niego sięgać? Ekspertka ds. zdrowego żywienia twierdzi, że niekoniecznie.

Kim jest Katarzyna Bosacka?

Katarzyna Bosacka znana i ceniona jest przede wszystkim z programu jak "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka od wielu lat radzi Polakom jak wybierać wartościowe produkty spożywcze, na co zwrócić uwagę, by nie dać się nabrać na sztuczki marketingowe, a także obala mity dotyczące żywności. Jest bywalczynią w programach śniadaniowych, ale również prowadzi systematycznie konto w mediach społecznościowych, gdzie edukuje internautów.

Na Instagramie jej profil obserwuje już 141 tys. osób, których stale przybywa. Posty cieszą się ogromną popularnością i są komentowane na potęgę. Najnowszy dotyczy wegańskich jajek - Bosacka dokładnie przyjrzała się jaki mają skład i czy faktycznie można je porównać do kurzych. To, co powiedziała w filmiki z pewnością nie ucieszy weganów.

Bosacka twierdzi bowiem, że proszek mający służyć m.in. do pieczenia jest ubogi w składniki odżywcze - w przeciwieństwie do tradycyjnych jajek w skorupkach. Dziennikarka podała dokładny skład wege jajek.

Bosacka wzięła po lupę wegańskie jaja. "Nie jest to żaden zamiennik"

Co kryje się w wege jajku?



tapioka, czyli skrobia z manioku,

skrobia ziemniaczana,

łuska babki jajowatej,

zagęstnik

czarna sól himalajska, która nadaje jajecznego smaku

Prawdziwe jajko ma prawie 3 razy mniej kilokalorii niż wegański zamiennik, do tego 3 razy więcej tłuszczu i wartościowego białka. Z kolei wegańskie jajko składa się głównie z węglowodanów (54 g/100 g), których jajko kurze nie zawiera. Do tego wege jajko ma więcej soli i mniej składników mineralnych niż jajo kurze. wyjaśniła Bosacka

Czy warto jeść wegańskie jajka zamiast kurzych?

Osoby, które z różnych przyczyn zrezygnowały z jedzenia wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego mogą oczywiście wykorzystać wege jajka w kuchni - z pewnością będzie to dla nich spore ułatwienie. Jak się jednak okazuje, biorąc pod uwagę zawartość dobroczynnych składników, nic nie zastąpi prawdziwych jaj od kury.

Jak widać nie jest to żaden zamiennik jajek, ale są to tak naprawdę dwa różne produkty. Ich wspólną cechą jest kleista konsystencja, która daje możliwość łączenia składników np. ciasta, naleśników czy gofrów. dodała Bosacka.