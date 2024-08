Kozieradka pospolita jest określana mianem "bożej trawki", "koniczyny greckiej", "greckiego siana" lub po prostu "kozieradki lekarskiej". Obecnie uprawia się ją niemal na całym świecie, w tym m.in. w rejonie Morza Śródziemnego, Europy Środkowej i Azji. Roślina była stosowana już w starożytności jako remedium na rozmaite choroby.

Kozieradka: właściwości dla zdrowia

Obecnie znajduje ona zastosowanie w wielu dziedzinach, nie tylko medycynie. Jest wykorzystywana w kuchni i kosmetyce. Jeżeli chodzi o cele lecznicze, to najczęściej wykorzystuje się nasiona rośliny. A to ze względu na związki śluzowe, pomocne m.in. w leczeniu cukrzycy (obniżają poziom cukru we krwi).

Oprócz tego kozieradka zawiera również glukomannany, saponiny steroidowe, lipidy, białko, flawonoidy, witaminę PP, cholinę i związki mineralne. W kozieradce znajdują się też witaminy A, B6 i C. Jest też źródłem kwasu foliowego, żelaza, cynku, potasu, wapnia, fosforu i magnezu.

Nasiona rośliny doskonale wpływają na układ trawienny - łagodzą niestrawność, wzdęcia czy zapalenie błon śluzowych żołądka. Kozieradka reguluje poziom cholesterolu, obniża ciśnienie, wspomaga produkcję czerwonych i białych krwinek, co poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Na tym nie koniec, ponieważ ma też dobry wpływ na włosy - wzmacnia kosmyki i zapobiega ich wypadaniu.

Oto lista najważniejszych właściwości kozieradki "w pigułce":

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie,

obniża poziom glukozy we krwi,

obniża stężenie cholesterolu,

działa osłonowo na błonę śluzową żołądka,

wzmacnia odporność,

stymuluje laktację.

Kozieradka pomaga schudnąć?

Kozieradkę warto pić również wtedy, gdy zależy nam na utracie zbędnych kilogramów. Dlaczego warto włączyć ją do diety? Zawarte w niej składniki aktywują enzymy, które przyspieszają przemianę materii, co sprzyja spalaniu kalorii i tym samym - utracie wagi. Co więcej, dzięki wysokiej zawartości błonnika, kozieradka zwiększa uczucie sytości.

Herbata z kozieradki: jak stosować

Jak pić kozieradkę? W sklepach można ją znaleźć najczęściej w postaci zmielonych lub całych nasion. Wystarczy zalać wrzącą wodą 1 lub 2 łyżeczki nasion i odczekać 15 minut. Nie należy przekraczać trzech szklanek herbaty dziennie. Jeżeli spożywamy ziarna kozieradki w sproszkowanej wersji, należy przyjmować 1 łyżeczkę 3 razy w ciągu dnia.

Chociaż kozieradka ma wiele cennych dla zdrowia właściwości, to w niektórych przypadkach należy uważać. Ostrożność powinny zachować przede wszystkim osoby stosujące leki na cukrzycę, obniżające stężenie glukozy we krwi, jak i leki przeciwzakrzepowe czy leki stosowane na depresję. Osoby uczulone na rośliny pochodzące z rodziny bobowatych (kozieradka do nich należy) i kobiety w ciąży, nie powinny spożywać herbaty z kozieradki.

Kozieradkę można stosować również jako okłady. Zmielone lub rozdrobnione nasiona należy wymieszać z wodą, a następnie gotować przez pięć minut. Powstałą "pastę" należy nałożyć na płótno. Tak przygotowany okład należy kłaść na obolałe miejsce trzy razy dziennie. I tutaj trzeba uważać, ponieważ kozieradka stosowana na skórę może powodować podrażnienia.

