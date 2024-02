Karkówka w cebuli. Banalny sposób na obiad

Karkówka króluje na polskich stołach wraz z nadejściem sezonu grillowego. Ale nie oznacza to, że trzeba się ograniczać i wrzucać ją wyłącznie na ruszt. Szlachetny kawałek mięsa może być podstawą domowego obiadu niedzielnego. Warto choć raz przekonać się do tego sposobu, ponieważ jest łatwy, a na dodatek czasochłonny. Jeśli ktoś jednak zraził się karkówką pieczoną i obawia się, że mięso będzie suche jak wiór, to nie trzeba się jednak zrażać. Dodatek cebuli, który jak kołdra opatuli mięso, sprawia, że na pewno będzie miękkie.

Przepis na karczek. Składniki

pół kg karkówki

5 cebul

papryka ostra

papryka słodka

cząber

sól

pieprz



olej

Sposób przygotowania:

Zdjęcie Zapiekana karkówka może być wykonywana w różny sposób. Zasmakuje każdemu / 123RF/PICSEL

Mięso podzielić na plastry o grubości dwóch centymetrów, a następnie rozbić delikatnie tłuczkiem. Każdy kawałek przyprawiamy z każdej strony, a następnie odstawiamy na minimum godzinę do lodówki (najlepiej na całą noc). Czas na zabulę: wystarczy pokroić ją w piórka. Karkówkę przekładamy do żaroodpornego naczynia, ale wcześniej trzeba nasmarować ją olejem. Na koniec mięso przykrywamy szczelnie cebulą. Naczynie zakrywamy pokrywką albo folią aluminiową i pieczemy w piekarniku nastawionym na 180 stopni przez 45 minut.



Smacznego!

