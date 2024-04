Najpopularniejszym gatunkiem goszczącym w polskich ogrodach jest nasturcja większa . Zakwita zwykle pod koniec czerwca, a płatki w odcieniach od żółtego do ceglastoczerwonego utrzymują się nawet do listopada . Pięknie kontrastują z liśćmi o głębokiej zielonej barwie. Choć nie jest trudna w uprawie, ważne jest zapewnienie jej słonecznego stanowiska.

Kiedy przybyła do Europy w XVI wieku była uznawana za roślinę godną arystokratycznych ogrodów. Dziś każdy może pozwolić sobie na zaproszenie nasturcji na swój teren, a względy estetyczne nie są jedynym powodem, który powinien nas do tego przekonać.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że kwiaty nasturcji są jadalne . Cechują się dość intensywnym, pikantnym smakiem. Pod tym kątem można porównać je do rukoli. Co więcej, będą stanowić bardzo apetyczną i niebanalną ozdobę potraw. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ułożyć je na kanapkach ze świeżymi warzywami lub wykorzystać jako zwieńczenie sezonowej sałatki i surówki. Kwiaty nasturcji pasują także do dań serowych i jajecznych .

W medycynie naturalnej wykorzystywano je do leczenia zapalenia oskrzeli i anginy. Współcześnie też pomogą we wzmacnianiu odporności oraz eliminowaniu objawów przeziębienia i chorób układu oddechowego . Dobrze sprawdza się także herbata z liści nasturcji, która łagodzi kaszel, chrypkę i ból gardła.

W celu rozpoczęcia uprawy nasiona można wysiewać do pojemników już na początku kwietnia. Nie spiesz się jednak z przesadzeniem ich do gruntu. Byłaby to niepotrzebna próba przetrwania dla młodych i ciepłolubnych okazów, która mogłaby nie pójść pomyślnie. Najbardziej ostrożni ogrodnicy zalecają zrobić to w drugiej połowie maja, by uniknąć przymrozków.