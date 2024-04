Wystarczy łyżka na 10 litrów wody. Nie opędzisz się od borówek

Borówkę należy nawozić zarówno na wiosnę, jak i na jesień . Wówczas różni się nie tylko termin, ale też to, jakich preparatów użyjemy i czego będziemy od nich oczekiwać.

Wiosną zasilanie przeprowadza się aż trzy razy . Borówkę należy zacząć nawozić po zakończeniu kwitnienia, czyli od kwietnia do maja . Druga dawka odżywki powinna zostać dostarczona krzewom na początku czerwca . Ostatni, wiosenny termin to przełom czerwca i lipca .

Kwas cytrynowy jako nawóz do borówek - dlaczego warto?

Kwas cytrynowy sprawdzi się idealnie jako nawóz do borówek, gdyż pozwoli on na zakwaszenie gleby. Te krzewy owocowe muszą być wsadzone do podłoża o odczynie kwaśnym. Jeśli pH nie będzie odpowiednie, roślina będzie miała utrudnione pobieranie składników odżywczych z gleby. Każde inne nawożenie będzie więc szło na marne, jeśli nie zadbamy o odczyn gleby.