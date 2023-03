Prawdopodobnie każdy z nas choć raz znalazł się w sytuacji, kiedy podczas płacenia za zakupy okazywało się, że produkt, po który sięgnęliśmy, ma inną cenę na paragonie, choć w rzeczywistości zupełnie inna wartość widnieje na plakietce przyczepionej do sklepowej półki. W zdecydowanej większości przypadków różnica w cenie działa na niekorzyść zaskoczonego takim obrotem sprawy klienta.

Gdy dopytujemy kasjera lub kierownika sklepu o taki stan rzeczy, najczęściej słyszymy, że za zmianę cen odpowiedzialny jest system i personel marketu nie ma na to wpływu. To oczywiście naturalne i zrozumiałe, że ceny danych produktów nawet co kilka dni mogą być ruchome, jednakże nie ulega wątpliwości, że to bez wątpienia wprowadzanie klienta w błąd.

Czasami różnica w cenie na regale i tej "nabitej" na kasie wynosi kilka, a czasami kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych. Bez względu na to, jaka by ona nie była, każdy konsument w takim przypadku ma możliwość dochodzić swoich praw.

Różnica między ceną towaru w kasie a na półce - co zrobić?

Zacznijmy od tego, że przed dokonaniem zakupu klient ma prawo zapoznać się z ceną każdego towaru i usługi, a sprzedawca ma obowiązek o niej informować w jednoznaczny sposób i umieszczać ją w widocznym miejscu. Jeśli sprzedawca podaje cenę wyłącznie ustnie - łamie prawo.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma jasne stanowisko w przypadku rozbieżności między ceną towaru w kasie a na półce. Warto zatem wiedzieć, co jako klienci możemy zrobić, jeśli cena na regałach nie jest na bieżąco aktualizowana.

Jeśli cena wyświetlona w kasie jest wyższa od tej na towarze lub na półce, masz prawo kupić daną rzecz po niższej cenie. Gdy różnicę zauważysz dopiero na paragonie, domagaj się zwrotu nadpłaconej kwoty informuje UOKiK w swoim Vademecum Konsumenta

W przypadku, kiedy nasze żądanie do uiszczenia zapłaty zgodnej z niższą ceną zostanie odrzucone przez kierownika sklepu lub personel, możemy złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich.

Ponadto UOKiK przypomina, że podana cena musi być zawsze ostateczna - tzn. brutto, czyli taka, jaką klient powinien zapłacić w kasie. Podawanie niższych, nieuwzględniających podatku cen w reklamach czy gazetkach promocyjnych, a następnie doliczanie dodatkowych należności w momencie płacenia przez klienta, jest dzianiem niezgodnym z prawem.

