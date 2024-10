Do tego warzywnik w listopadzie można ściółkować i nawozić. Na glebie rozłóż obornik lub kompost, a to przykryj grubą warstwą siana. W ten sposób ziemia zachowa swoją temperaturę i wilgoć. Co więcej, zabieg wzbogaci ją w cenne składniki mineralne, przez co będzie przygotowana na wsadzanie roślin w następnym sezonie.