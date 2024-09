Na co pomagają szyszki chmielu?

Wiadomo już, że szyszki chmielu najczęściej wykorzystywane są do produkcji tzw. złotego trunku, ale to także cenny surowiec zielarski, który można bez problemu kupić w specjalistycznych sklepach i aptekach. Przypisuje się im wiele właściwości: łagodzą problemy związane z układem pokarmowym, mogą działać łagodząco przy infekcjach, ale najwięcej zasług można przypisać im w działaniu na nasz układ nerwowy. Jeśli walczymy ze skutkami przewlekłego stresu, trudno nam się wyciszyć oraz nie możemy zasnąć, to napar z szyszek chmielu może być wybawieniem.

Syrop z szyszek chmielu Interia.tv

Co można znaleźć w szyszkach chmielu?

Szyszki chmielu to surowiec, który uprawia się w wielu miejscach na świecie, w tym w Polsce 123RF/PICSEL

Co sprawia, że szyszki chmielu są tak bardzo cenione przez współczesną fitoterapię? To zasługa bogatego składu, który sprawia, że surowiec jest pożądanym produktem. W szyszkach chmielu można znaleźć olejki eteryczne, polifenole, woski i lipidy. Stąd ekstrakty z tej rośliny mogą wykazywać również działanie łagodzące infekcje oraz redukować ilość wirusów i bakterii w organizmie. Polifenole obecne w szyszkach chmielu zaliczane są do przeciwutleniaczy, które redukują ilość wolnych rodników (odpowiedzialnych za powstawanie chorób cywilizacyjnych), usuwają nadmiar toksyn w organizmie (co odciąża wątrobę) oraz mogą zapobiegać nadmiernemu starzeniu się komórek.



Najcenniejszą jednak substancją obecną w szyszkach chmielu lupulina, czyli substancja o dość specyficznym zapachu i smaku, która nadaje charakterystycznych właściwości szyszkom chmielu. Ponadto substancja ta oddziałuje na korę mózgową, co łagodzi nie tylko skutki przewlekłego stresu, ale także ułatwia zasypianie.

Jak przygotować napar z szyszek chemielu na sen?

Herbatka z szyszek chmielu jest łatwa w przygotowaniu. Wystarczy zalać je wrzącą wodą w szklance i parzyć pod przykryciem przez ok. 15 minut. Po tym czasie napar jest gotowy do spożycia. Aby herbatka z szyszek chmielu działała najlepiej, warto napój wypić ok. 30 minut przed położeniem się spać. Oczywiście w aptekach i sklepach zielarskich można znaleźć preparaty z szyszek chmielu w postaci syropów bądź tabletek, które mają takie same właściwości lecznicze.

Kto nie powinien pić herbatki z szyszek chmielu?

Choć szyszki chmielu mają sporo właściwości, to nie każdy może z nich korzystać 123RF/PICSEL

Herbatka z szyszek chmielu jest całkowicie bezpieczna dla ludzi, ale - jak w każdym przypadku - istnieją przesłanki, które dyskwalifikują jej stosowanie. Nie powinni pić jej wszyscy ci, którzy na stałe zażywają leki, ponieważ substancje aktywne mogą wchodzić z nimi w interakcje. Co więcej, sprawa dotyczy również preparatów uspokajających i innych środków nasennych, dlatego nie zaleca się łączenie ze sobą medykamentów. Kobiety w ciąży przed stosowaniem powinny zasięgnąć wcześniej konsultacji lekarskiej.