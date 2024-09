Chcemy, aby pigwa pospolita rosła w naszym ogrodzie przez wiele lat oraz wydawała owoce? Termin sadzenia drzewa jest tutaj znaczący, ponieważ nie jest do końca odporne na ujemne temperatury, a to sprawia, że może szybko zmarnieć w oczach. Do tego trzeba również dostosować wymagania rośliny, aby mogła w sezonie dobrze dostosować się do panujących warunków. Dlatego trzeba powiedzieć od razu: pigwę pospolitą można sadzić w ogrodzie jedynie w dwóch terminach: albo późną wiosną, albo późną jesienią. Dlaczego warto mieć pigwę pospolitą w ogrodzie? Przede wszystkim ze względów dekoracyjnych, ponieważ uroczo kwitnie. Z drugiej strony również dla owoców: choć na surowo nie są najsmaczniejsze, to po obróbce cieplnej są zdecydowanie lepiej przyswajalne.