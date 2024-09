Sycące śniadania w niecały kwadrans. Zajadam je od poniedziałku do piątku

​Wyrwanie się z rutyny śniadaniowej wcale nie wymaga od nas wyprawy po egzotyczne składniki. Wystarczy wykorzystać to, co znajdziemy w lodówce, ale w mniej typowy sposób. Z prostej bazy wyczarujemy pożywne posiłki, do których zasiądziemy ze smakiem. Przedstawiamy kilka pomysłów na szybkie śniadania, które na stałe zapiszą się w domowym menu.