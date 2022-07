Spis treści: 01 Skierowanie do sanatorium - jak je uzyskać?

02 Wniosek do sanatorium - gdzie i jak go złożyć?

03 Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem lub żoną?

04 Przeglądarka skierowań do sanatorium - jak sprawdzić kolejkę do sanatorium?

05 Sanatorium bez kolejki - kto jest uprawniony?

06 Sanatorium bez skierowania

07 Na jakie choroby przysługuje sanatorium?

08 Kto nie może skorzystać z sanatorium?

09 Na ile dni przed wyjazdem do sanatorium dostaje się skierowanie?

10 Za co płacimy w sanatorium?

11 Sanatoria: Nowe stawki

Skierowanie do sanatorium - jak je uzyskać?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium wystawia zawsze lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu) lub lekarz specjalista. Warunkiem otrzymania skierowania jest brak przeciwwskazań do leczenia. Lekarz opisując stan zdrowia pacjenta dołącza wyniki obowiązujących badań lub ich kserokopie. Jeśli pacjent w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przebywał w szpitalu, powinien dołączyć także kserokopie kart informacyjnych.

Skierowanie do sanatorium możne być wystawione dopiero wtedy, gdy minie rok od ostatniego pobytu w uzdrowisku.

Badania przed sanatorium:

Badania obowiązujące dla dorosłych:

OB

morfologia krwi

mocz

EKG (ważność badania wynosi sześć miesięcy od dnia badania)

zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania.

Badania obowiązujące dla dzieci:

OB

morfologia

mocz

badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka).

Wniosek do sanatorium - gdzie i jak go złożyć?

Wystawione skierowanie do sanatorium musi być następnie przekazane do Oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub bezpośrednio przez pacjenta - można to zrobić osobiście lub wysłać pocztą. W oddziale NFZ jest ono następnie rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje numer i czeka na rozpatrzenie pod względem celowości.

Jeśli skierowanie nie zawiera błędów i posiada wszystkie informacje, dostarczane jest następnie do wojewódzkiego oddziału NFZ, na którego terenie aktualnie mieszka pacjent.

Warto pamiętać, że na dostarczenie skierowania do oddziału Funduszu mamy 30 dni od daty jego wystawienia. Po tym czasie skierowanie do sanatorium traci ważność.

Zdjęcie Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych / 123RF/PICSEL

Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem lub żoną?

By pacjent mógł złożyć wniosek z małżonkiem, w pierwszej kolejności musi zadbać o to, by oboje mieli na skierowaniu te same schorzenia - poszczególne uzdrowiska specjalizują się bowiem w leczeniu konkretnych chorób. Wnioski należy złożyć razem, tak, by otrzymały numerki jeden po drugim np. 345 i 346 - najlepiej umieścić je po prostu w jednej kopercie.

Do złożonych skierowań warto dołączyć także prośbę o wspólny wyjazd, ale należy liczyć się z tym, że ostateczną decyzję podejmuje lekarz specjalista, rozpatrujący skierowanie w wojewódzkim oddziale NFZ i małżonkowie mogą być skierowani do innych placówek.

Wspólny wyjazd mają zagwarantowany małżonkowie, z których jedno skończyło 65 rok życia lub ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Przeglądarka skierowań do sanatorium - jak sprawdzić kolejkę do sanatorium?

Jeśli skierowanie jest kompletne i zostało przyjęte, możemy po kilku dniach sprawdzić jego status w przeglądarce skierowań do sanatorium finansowanych przez NFZ. Znajduje się ona pod adresem https://skierowania.nfz.gov.pl i jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań. Żeby z niej skorzystać i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe i swoje miejsce w kolejce, wystarczy wpisać numer skierowania. Korzystanie z przeglądarki jest bezpłatne.

Sanatorium bez kolejki - kto jest uprawniony?

Czas oczekiwania na sanatorium jest dla większości pacjentów taki sam i wynosi około 30 miesięcy, czyli 2,5 roku. Specjalnymi względami cieszą się jednak zasłużeni honorowi dawcy krwi lub przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, uprawnieni żołnierze, pracownicy oraz weterani - oni mogą skorzystać z sanatorium bez kolejki.

Sanatorium bez skierowania

Z pobytu w sanatorium skorzystać można także bez skierowania - są to tzw. pobyty prywatne, za które płaci się średnio ok. 800-900 zł za tygodniowy pobyt w pokoju dwuosobowym, dwutygodniowy wyjazd kosztuje ok. 1400-1600 zł. W cenie tej zagwarantowane jest zakwaterowanie, trzy posiłki dziennie i 2-3 zabiegi każdego dnia. Wszystko to zależy oczywiście od miejsca i standardu ośrodka, więc ceny te mogą się nieznacznie różnić.

Zdjęcie Z pobytu w sanatorium skorzystać można także bez skierowania - są to tzw. pobyty prywatne / 123RF/PICSEL

Na jakie choroby przysługuje sanatorium?

Z pobytu w sanatorium skorzystać mogą pacjenci borykający się z chorobami:

ortopedyczno-urazowymi

układu nerwowego

reumatologicznymi

kardiologicznymi

nadciśnieniem

chorobami dolnych dróg oddechowych.

Kto nie może skorzystać z sanatorium?

Zdjęcie Nie każdy może skorzystać z sanatorium / Sergei Malgavko/ Lukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Niestety, nie każdy może skorzystać z leczenia w uzdrowisku - główne przeciwwskazania to:

stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta

ostra choroba zakaźna

ciąża i połóg

czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:

- pięciu lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki

- 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

Na ile dni przed wyjazdem do sanatorium dostaje się skierowanie?

O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia pacjent jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Za co płacimy w sanatorium?

Pobyt w sanatorium, również ten, na który zostaliśmy skierowani nie jest całkowicie bezpłatny - pacjent ponosi bowiem koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania - jest ona różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju.



Sanatoria: Nowe stawki

Zdjęcie Koszt pobytu w sanatorium zmienia się w zależności od terminu pobytu / Sergei Malgavko/Bartlomiej Magierowski/East News / Agencja FORUM

Od maja 2022 roku obowiązują nowe stawki. Jak informuje NFZ, poziom finansowania przez pacjenta kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, wynosi:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym



40,90 zł od 1 maja do 30 września

32,60 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój jednoosobowy w studiu



37,40 zł od 1 maja do 30 września

26,10 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego



33,20 zł od 1 maja do 30 września

24,90 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym



27,30 zł od 1 maja do 30 września

19,50 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój dwuosobowy w studiu

24,90 zł od 1 maja do 30 września

16,50 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego



19,50 zł od 1 maja do 30 września

14,20 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym



14,80 zł od 1 maja do 30 września

12,50 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

11,90 zł od 1 maja do 30 września

10,60 zł od 1 października do 30 kwietnia

Pokój wieloosobowy w studiu



13,60 zł od 1 maja do 30 września

11,90 zł od 1 października do 30 kwietnia

Sanatoria w Polsce

Zdjęcie W tym roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące pobytu w sanatoriach / 123RF/PICSEL

W Polsce w leczeniu uzdrowiskowym specjalizują się takie miasta i miejscowości jak: Augustów, Busko-Zdrój, Ciechocinek, Cieplice, Czerniawa-Zdrój, Dąbki, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, Gołdap, Horyniec-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Konstancin-Jeziorna, Krasnobród, Krynica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Muszyna-Złockie, Nałęczów, Piwniczna-Zdrój, Polanica-Zdrój, Polańczyk, Połczyn-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Rabka-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Solec-Zdrój, Sopot, Supraśl, Swoszowice, Szczawnica, Szczawno-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Świnoujście, Uniejów, Ustka, Ustroń, Wapienne, Wieniec-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Żegiestów-Zdrój, Wieliczka.

