Kiedy dostajemy zaproszenie na chrzciny, często zastanawiamy się nad tym, ile gotówki możemy przeznaczyć na tę okazję. W końcu koperta z pieniędzmi to coraz częściej wykorzystywana forma prezentu dla dziecka. Dzięki temu znika problem nietrafionych prezentów. Rodzice najlepiej wiedzą, co przyda się maluszkowi, a jak dobrze wiadomo, na początku wydatków jest sporo.

Chrzest 2022: Jaka kwota do koperty od chrzestnych oraz bliskiej rodziny

Nie ma nigdzie sztywno spisanych zasad i obowiązujących na chrzcie cenników. Wszystko zależy od naszej woli i możliwości finansowych. Ważne, by zwrócić uwagę na nasz stopień pokrewieństwa. Im bliższe więzy krwi, tym na więcej możemy sobie pozwolić, nie wprowadzając mamy i taty maluszka w zakłopotanie.

Reklama

Ile na chrzciny powinni dać w kopercie chrzestni, dziadkowie, bliscy wujkowie oraz ciotki? Przeważnie kwoty oscylują w okolicach 300 zł. Są również sytuacje, kiedy do koperty wkłada się kwotę do 500 zł. Taką sumę najczęściej przeznaczają na dzieci ich dziadkowie. Zdarza się również, że chrzestni na tę wyjątkową okazję przeznaczają aż 1000 zł.

Jaka kwota do koperty od dalszej rodziny i znajomych

Jeśli jesteśmy dalszą rodziną, bądź znajomymi rodziców chrzczonego dziecka, zwyczajowo możemy poświęcić na tę okazję od 100 do 200 zł. Warto zastanowić się nad dodaniem do koperty drobnego upominku. Breloczek lub kartka z samodzielnie napisanymi życzeniami to drobne gesty, ale mogą znaczyć więcej niż pieniądze.

Ile dać na chrzciny tak, by nie spowodować zmieszania u rodziców dziecka

Wkładając pieniądze do koperty na chrzciny, zastanówmy się nad tym, jak nasz prezent odbiorą inni. Najlepszym pomysłem jest przeznaczenie na prezent takiej gotówki, jaką organizatorzy chrztu muszą ponieść za nasz udział. Nawet jeśli przyjęcie odbywa się w domu, do kosztów wliczyć można wydatki na wyżywienie czy napoje.

Skonsultowanie kwestii prezentu z rodzicami dziecka również jest dobrą metodą. Dzięki temu będą przygotowani na prezent, a nie pieniądze i obędzie się bez niezręcznych sytuacji. My zaś będziemy pewni, że nasz prezent nie zostanie źle odebrany.

Prezenty na chrzciny dla dziewczynki

Zdjęcie Najczęściej na prezent dla dziewczynki wybierana jest m.in. biżuteria. / 123RF/PICSEL

Prezenty na chrzest zwykle wybiera się według dwóch kryteriów. Takie, które są do wykorzystania "na już" oraz takie, które mają być pamiątką na lata. Najpopularniejsze pamiątki na prezent z okazji chrzcin dla dziewczynki to różnego rodzaju kolczyki, bransoletki oraz łańcuszki.

Z upominków przydatnych na dany moment najczęściej wyszukuje się eleganckie sukieneczki i buciki. Dzieci szybko wyrastają z ubranek, dlatego dobrze jest pamiętać o zakupie ciuszków większych o kilka rozmiarów. Dzięki temu prezent będzie pasował przez dłuższy czas.

Prezent na chrzciny dla chłopca

Pamiątki z okazji chrzcin dla chłopców nie różnią się znacznie od prezentów dla dziewczynek. Dlatego też z okazji pojawienia się nowego mężczyzny w rodzinie, możemy kupić łańcuszek, dodatkowo z jakąś uroczą zawieszką (na przykład w kształcie piłki, dinozaura lub małej stópki). Charmsy można również dodać do bransoletki. Zdarza się również, że na pamiątkę kupowany jest krzyżyk albo różaniec.

Możemy również zastanowić się nad tym, jakie zabawki mogłyby się przydać maluchowi. Z pewnością sprawdzić mogłyby się drewniane klocki oraz samochodziki. Jeśli natomiast obawiamy się o zdrowie dziecka (zadławienie zabawką), zastanówmy się nad zakupem pluszowych maskotek.

Uniwersalne prezenty na chrzciny

Jeśli nie chcemy zamykać się w konwenansach i stereotypach, możemy zastanowić się nad prezentem uniwersalnym. Takim, który niezależnie od płci dziecka, będzie dobrym wsparciem edukacyjnym i pamiątką na lata.

Jednym z takich pomysłów jest książeczka - zarówno ta sensoryczna, jak i zbiór ilustrowanych baśni. Z większości prezentów tego typu dziecko skorzysta dopiero w przyszłości, lecz nawet kiedy z nich wyrośnie, będą się dobrze prezentowały na półce.

Można również pomyśleć nad czymś praktycznym, tj. chodzik, rowerek biegowy czy mata sensoryczna. Jeszcze inną opcją są zabawki edukacyjne, których na rynku jest coraz więcej - od kostek edukacyjnych, po całe centra zabaw (zestaw zabawek edukacyjnych, które można łączyć ze sobą i stworzyć z nich zamkniętą przestrzeń edukacyjną w formie domku).

Czytaj także:

Jak w prosty sposób uśpić niemowlaka?

Kary cielesne na uczniów - nowe broszury w szkołach



Zobacz wideo:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polki unikają jak mammografii. Jaki jest powód? Newseria Lifestyle