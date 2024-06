Szpaki to ptaki, które często są mylone z kosami. W odróżnieniu od nich mają dłuższe ogony, szpiczaste dzioby oraz przebarwienia na piórach. Zaliczane są nie tylko do żarłocznych, ale także do przebiegłych i inteligentnych stworzeń, więc walka z nimi nie jest łatwa. Najpierw można wykorzystać ich słabą stronę: szpaki są płochliwe, więc można je po prostu przeganiać, ale ta metoda może nie zawsze się sprawdzić, ponieważ mogą wykorzystać nieuwagę właściciela i pod jego nieobecność zarządzić sobie ucztę w sadzie albo działce. Jeśli nasze owocowe drzewka są na uboczu, to można spróbować puścić z głośników nieco głośniejszą muzykę (tylko taką, aby nie przeszkadzać sąsiadom) albo włączyć odgłosy drapieżnych ptaków, co sprawi, że szpaki zniechęcą się do wizyt u nas.