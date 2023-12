Spis treści: 01 Choinka cięta. Kiedy warto ją kupić?

02 Jak wydłużyć żywotność choinki ciętej w domu?

03 Choinka w doniczce. To już najwyższy czas na jej zakup!

Wybór choinki na święta może być nie lada wyzwaniem. Pierwszy dylemat pojawia się już przy wyborze między sztuczną a żywą choinką. Decydując się na naturalne drzewko, musimy przemyśleć jaki gatunek drzewka będzie najlepszym wyborem na świąteczną choinkę. Na koniec należy rozważyć, czy wolimy choinkę ciętą, czy też w doniczce. Którą lepiej wybrać?

Choinka cięta. Kiedy warto ją kupić?

Wybierając choinkę ciętą, musimy pamiętać, że będzie ona mniej trwała niż ta hodowana w doniczce. Z tego powodu warto zdecydować się na najtrwalszy gatunek drzewka, czyli jodłę kaukaską. Charakteryzuje się ona tym, że nie gubi igieł, a w sprzyjających warunkach może zdobić wnętrze domu nawet do dwóch miesięcy.

Pamiętajmy jednak, że drzewka cięte mają krótszą żywotność i szybciej gubią igły, co wymaga częstszego sprzątania. Dlatego, jeśli decydujemy się na choinkę ciętą, najlepiej dokonać zakupu tuż przed świętami, aby cieszyć się jej pięknym wyglądem podczas wigilijnej kolacji. Pamiętajmy również o sprawdzeniu legalności pochodzenie drzewka, aby uniknąć nielegalnej wycinki z lasu.

Zdjęcie Kupując choinkę ciętą, upewnijmy się, że drzewko pochodzi z legalnych plantacji / 123RF/PICSEL

Jak wydłużyć żywotność choinki ciętej w domu?

Aby choinka cięta zachowała świeżość i utrzymała igły na długi czas, przed wniesieniem do domu warto ją najpierw zahartować. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że zostawimy nasze drzewko na około 1 dzień w chłodnym pomieszczeniu (w piwnicy, garażu czy też na osłoniętej werandzie).

Po tym czasie możemy spokojnie wnieść i umieścić w stojaku. Pamiętajmy, że choinka powinna stać z dala od źródła ciepła. Konieczne jest również dbanie o regularne napełnianie stojaka wodą.

Choinka w doniczce. To już najwyższy czas na jej zakup!

Choinka w doniczce, mimo wyższej ceny, staje się coraz bardziej popularna. Zakup takiego drzewka daje możliwość posadzenia go później w ogrodzie lub pozostawienia w doniczce jako rośliny tarasowej. Kluczowe jest jednak upewnienie się, czy drzewo było uprawiane od początku w pojemniku, aby miało szanse przetrwać.

Wybierając choinkę w doniczce, możemy zdecydować się zarówno na trwałą jodłę kaukaską, jak i pięknie pachnący świerk pospolity lub kłujący.

Zakup choinki w doniczce powinien być planowany około 10 dni przed Bożym Narodzeniem. Pierwszy tydzień przechowujmy drzewko w chłodnym pomieszczeniu, np. w garażu czy piwnicy, najlepiej w miejscu, gdzie temperatura utrzymuje się na poziomie 5 st. C. Następnie choinkę możemy przenieść w nieco cieplejsze miejsce 10-15 st. C. W ten sposób należy stopniowo przyzwyczajać nasze drzewko do warunków panujących w domu.

Zdjęcie Choinka w doniczce jest trwalsza niż drzewko cięte / 123RF/PICSEL

