Choinka bożonarodzeniowa w domu. Żywa czy sztuczna?

Wybór pomiędzy choinką naturalną a sztuczną to dylemat wielu z nas. Mimo że nic nie zastąpi pięknego zapachu i wspaniałego wyglądu żywej choinki, wiele osób decyduje się na dużo praktyczniejsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie, jakim jest choinka sztuczna.

Choinki sztuczne to dobra inwestycja na długie lata. Nie wymagają one żadnej pielęgnacji i nie gubią igieł, dzięki czemu zaoszczędzimy sobie sprzątania. Jednakże sztuczne choinki nie dorównają wyjątkowej atmosferze oraz zapachowi, jakie wprowadza posiadanie żywego drzewka w domu.

Reklama

Z tego powodu wśród Polaków wciąż dużą popularnością cieszy się kupowanie prawdziwej choinki do domu. Jednakże jakie gatunki drzewek są najpiękniejsze i najbardziej wytrzymałe?

Zdjęcie Polacy najchętniej kupują żywe choinki / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Tyle trzeba zapłacić za świąteczne drzewko. Po które sięgnąć i jak o nie zadbać?

Jaką choinkę wybrać do domu. Świerk, jodła, a może sosna?

Świerk pospolity i kłujący

To właśnie on jest najczęściej wybieranym gatunkiem drzewka na choinkę. Nietrudno się temu dziwić. Ma on wyjątkowy, żywiczny aromat i jest też stosunkowo tani. Największą popularnością cieszy się świerk pospolity o ciemnozielonych i kłujących igłach. Ma on gęsty i stożkowaty pokrój, więc pięknie prezentuje się jako świąteczna choinka. Coraz większą popularnością cieszy się też świerk kłujący, nazywany też srebrzystym, o pięknym srebrnoniebieskim kolorze.

Niestety, mimo zalet, świerk nie zawsze jest najlepszym wyborem do domu. Drzewko źle znosi wysokie temperatury, które panują we wnętrzach w okresie grzewczym. Suche powietrze przyczynia się do gubienia igieł, a drzewko już po tygodniu od ścięcia może stracić swoje walory estetyczne.

Zdjęcie Polacy na choinkę najchętniej wybierają świerk / Lukasz Gdak/East News / East News

Zobacz również: Działa na kota jak płachta na byka. Sprawdzone sposoby na zabezpieczenie choinki

Jodła kaukaska. Najtrwalsza choinka o pięknych ozdobnych igłach

W ostatnich latach jodła kaukaska podbiła serca Polaków, którzy coraz chętniej wybierają ten gatunek drzewka do domu. Powodem tego jest nie tylko atrakcyjny wygląd jodły, ale i jej odporność.

Charakteryzuje się pięknym ciemnozielonym kolorem oraz rozłożystym pokrojem. Roślina ma dość miękkie igły, które nie kłują, jak w przypadku świerku, przez co rodzinne ubieranie choinki staje się dużo przyjemniejszą tradycją. Co istotne igły jodły kaukaskiej nie opadają i nie usychają na gałęzi, przez co jest ona idealnym wyborem dla osób, które chcą zaoszczędzić sobie czasu na sprzątaniu.

Pielęgnacja jodły kaukaskiej nie jest skomplikowana, jednak musimy pamiętać o jej podlewaniu. Jeśli będziemy to prawidłowo robić, drzewko wytrzyma w naszym domu nawet dwa miesiące.

Takie zalety mają jednak swoją cenę. Jodła kaukaska należy do najdroższych choinek. W tym roku w zależności od wysokości za jodłę zapłacimy od 140 do nawet ponad 200 złotych. Inną kwestią, o której należy pamiętać przy wyborze tego gatunku, jest fakt, że jodła kaukaska nie pachnie.

Zdjęcie Jodła kaukaska ma miękkie igły, przez co idealnie nadaje się dla rodzin z dziećmi / Dawid Tatarkiewicz/EAST NEWS / East News

Zobacz również: Masz na strychu stare bombki? Niektóre z nich mogą być warte fortunę

Sosna pospolita. Najtańsza, lecz bardzo wytrzymała

Polacy dużo rzadziej wybierają na choinkę sosnę pospolitą. Przemawia za tym fakt, że roślina ta ma dość krótkie i rzadkie igły i nie zawsze prezentuje się tak pięknie, jak świerk czy jodła. Jednakże jest to bardzo dobry wybór do domu.

Sosny pospolite to zdecydowanie najtańsze bożonarodzeniowe drzewka. Co istotne, są one bardzo trwałe - w domu wytrzymają nawet miesiąc. Ogromną zaletą sosny jest jej przyjemny, intensywny żywiczny zapach, który wypełni nasze domy na święta.