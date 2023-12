Ile kosztuje choinka w Lidlu i Biedronce?

Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez prawdziwej choinki. Niestety ceny drzewek poszybowały w górę, dlatego by cieszyć się widokiem i zapachem naturalnej choinki, musimy głęboko sięgnąć do kieszeni.

Jedna z czytelniczek "Faktu" poinformowała dziennik o choinkach dostępnych w sprzedaży w sieci sklepów Biedronka i Lidl w Warszawie.

"Najtańszą propozycja, jaką widziała w Lidlu to malutki, bo 16-centymetrowy świerk conica za 34,99 zł. Klienci za świerk w doniczce o wysokości od 80 do 100 cm zapłacą 46,99 zł. Jodła kaukaska w donicy to wydatek rzędu 79,99 zł. Drzewko ma od 120 do 145 cm" - czytamy na stronie "Faktu".

Natomiast klienci Biedronki mogą kupić jodłę kaukaską ciętą o wysokości od 150 do 175 cm za 59,99 zł. Z kolei świerk kłujący w doniczce kosztuje w Biedronce 39,99 zł. Można tam również nabyć gwiazdę betlejemską czteropędową w cenie 16,99 zł.

Zdjęcie Żywe drzewko to spory wydatek / 123RF/PICSEL

Lasy Państwowe sprzedają choinki

Kilka dni temu Lasy Państwowe poinformowały o możliwości nabycia świątecznego drzewka wielu nadleśnictwach w Polsce. "Są też takie miejsca, gdzie drzewko najpierw samodzielnie wytniecie, a potem zabierzecie ze sobą do domu" - informują na swoim Facebooku Lasy Państwowe.

Nadleśnictwo Knyszyn na Podlasiu opublikowało na swojej stronie tegoroczny cennik drzewek. Należy jednak zaznaczyć, że ceny choinek mogą się różnić w zależności od nadleśnictwa.

W nadleśnictwie Knyszyn ceny świerku pospolitego zaczynają się od 30 zł i dotyczą drzewka do 0,9 metra wysokości. Za półtorametrową choinkę trzeb zapłacić 40 zł, a drzewko mające od 1,6 m do 2,5 m wyceniono na 60 zł. Najdroższy jest świerk pospolity mający powyżej pięciu metrów. Wówczas musimy się liczyć z wydatkiem 150 zł.

Z kolei świerk kłujący o długości od jednego do półtora metra kosztuje 80 zł, a drzewko mające od 1,6 m do 2,5 wyceniono na 100 zł.

