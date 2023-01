Na wyższe emerytury i renty seniorzy będą mogli liczyć już wiosną, a konkretnie w marcu. To wtedy spodziewać możemy się rekordowej waloryzacji świadczeń. Emerytura minimalna wzrośnie o 250 zł, podobnie, jak wszystkie inne świadczenia do kwoty ok. 1810 zł brutto.

Wyższe emerytury podnoszone będą natomiast procentowo i, według rządu, będzie to podwyżka rzędu 13,8 proc. Wszystkie świadczenia zostaną podniesione automatycznie, bez potrzeby składania wniosków.

W kwietniu 2023 ruszy wypłata trzynastek! Ile wyniosą?

To nie koniec dobrych wiadomości dla seniorów. Już w kwietniu ruszy bowiem wypłata trzynastek, w takiej samej wysokości, bez względu na wysokość otrzymywanej renty czy emerytury.

Trzynastka wyniesie tyle, co emerytura minimalna, czyli 1588,44 zł. brutto - 1445,48 zł. na ręką.

Kiedy wypłacone zostaną trzynastki?

Trzynastki zostaną wypłacone razem z kwietniową emeryturą lub rentą.

W kwietniu emeryci będą mogli liczyć także na zwrot podatku. Resort finansów udostępni bowiem wstępnie wypełnione formularze PIT już 15 lutego, a w przypadku rozliczenia przez internet, skarbówka ma 45 dni na zwrot nadpłaconej kwoty podatku.

Co czeka seniorów w maju?

W maju wypłacone będą pozostałe trzynastki osobom pobierającym świadczenie i zasiłek przedemerytalny, a także tym, które otrzymują świadczenia z KRUS rzadziej niż raz w miesiącu.

W sierpniu ruszy wypłata czternastek. Dodatkowe pieniądze dla seniorów!

Pod koniec lata 2023, a konkretnie w sierpniu ruszy wypłata czternastek - pierwsze przelewy mają wyjść już 25 sierpnia. Według rządu, czternastka wyniesie maksymalnie 1588,44 zł brutto i w takiej kwocie będzie wypłacona wszystkim osobom pobierającym świadczenie do 2900 zł brutto.

