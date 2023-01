ZUS zaostrzy kontrole w polskich domach? Oto kto miałby znaleźć się pod lupą

Zwolnienia lekarskie wystawiane podczas teleporad budzą ostatnio sporo kontrowersji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w żaden sposób ich nie weryfikuje, przez co zaczyna pojawiać się coraz więcej wątpliwości co do ich wiarygodności. Pracodawcy są zaniepokojeni, a samorząd lekarski zainteresowanych problemem podsyła do ZUS.

Zdjęcie Pacjenci nadużywają zwolnień lekarskich? Pracodawcy mają wątpliwości, czy naprawdę chorują / Adam Burakowski / East News