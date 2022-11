Kot to mięsożerca

Koty to drapieżniki i nawet jeśli nasz domowy futrzak nie nigdy poluje, to pozostaje on bezwzględnym mięsożercą. Dlatego to ważne, by jego dieta była zgodna z odpowiednimi wymogami. Większość opiekunów kotów wybiera odpowiednie dla nich karmy, w formie wilgotnej i suchej, czasem uzupełniając ich jadłospis różnymi suplementami, przeznaczonymi dla zwierząt. Niektórzy hodowcy karmią też koty surowym mięsem.





Czym nie wolno urozmaicać diety kota?

Kot nie musi żywić się tylko i wyłącznie karmą, od czasu do czasu można poczęstować go jakąś żywieniową ciekawostką. Czasem też sam sobie ją upoluje, nawet w mieszkaniu. Mamy tu na myśli np. ćmy. Ważne jest jednak, aby nie podawać naszemu podopiecznemu produktów z poniższej listy.



Produkty szkodzące kotom to:

Cukier. Słodkie desery nie są zupełnie wskazane dla kotów. Zwierzęta te, po pierwsze, nie czują w ogóle słodkiego smaku, a zainteresowanie ciastkiem lub lodami wykazują jedynie ze względu na zawartość tłuszczów w tych pokarmach. Po drugie, koty mogą mieć problemy ze strawieniem węglowodanów, więc słodkie przysmaki mogą im zaszkodzić. Słodzik ksylitol, który znajdziemy w gumach do żucia i cukierkach jest bardzo toksyczny dla kotów i może prowadzić do niewydolności wątroby, a nawet śmierci.

Sól. Kot nie może pozbyć się jej z organizmu, przez co sól zaczyna zalegać w jego nerkach, prowadzać do uszkodzenia tego organu. Popularne wędliny najczęściej zawierają w sobie dodatek soli, nie należy ich więc podawać kotu.

Drożdże. U kotów prowadzą do wzdęć, a nawet skrętu żołądka. Jedynie drożdże nieaktywne, jako produkt specjalnie dla zwierząt, są dla naszych przyjaciół bezpieczne.

Alkohol jest oczywiście bardzo niebezpieczny dla kota i nie można podawać mu go pod żadną postacią ani w żadnych ilościach.

Czekolada, z powodu zawartości kofeiny i teobrominy, jest toksyczna dla kotów. Może powodować wymioty, biegunkę, drgawki i śmierć. Dotyczy to także zawierającej kofeinę kawy.

Pieczywo z glutenem. Chleb, bułki, ale także makaron nie są wskazane dla kotów, gdyż nie potrafią one trawić glutenu, jako że jest to węglowodan pochodzenia roślinnego.

Mleko, ser, jogurt powodują u kotów bóle brzucha i biegunki. W dłuższym okresie prowadzi do poważnego rozstroju jelit.

Owoce cytrusowe. Cytryny, limonki, pomarańcze, mandarynki i grejpfruty zawierają kwas cytrynowy i olejki eteryczne, które mogą prowadzić do biegunki, wymiotów i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u kotów.

Orzechy mogą powodować zaburzenia trawienia. Uwaga na orzechy makadamia — są one wyjątkowo toksyczne dla zwierząt. Również winogrona i rodzynki są zabronione. Ich spożycie prowadzi do niewydolności nerek u psów i kotów.

