Oprócz walorów estetycznych kapusta ozdobna ceniona z uwagi na dużą wytrzymałość, w szczególności jest odporna na mrozy, szkodniki i choroby . Temperatura sięgająca nawet minus 10 st. C nie jest dla kapusty ozdobnej niczym strasznym.

Znanych jest około 30 odmian kapusty ozdobnej , a wiele z nich bardzo przypomina popularną kapustę głowiastą . Niskie odmiany mogą osiągnąć wysokość ok. 40 cm, natomiast wysokie nawet ok. 60 cm.

Jeśli chodzi o uprawę doniczkową , to warto postawić na odmiany z grupy Osaka F1 , które charakteryzują się szeroką paletą kolorów. Chcąc uprawiać kapustę ozdobną w pojemnikach, dobrym wyborem będzie odmiana Kyoto F1 .

Pamiętajmy jednak, by kapusty ozdobnej nie sadzić w tych samych miejscach, w których rok wcześniej rosły rośliny należące do rodziny kapustnych. Jeśli nie dostosujemy się do tej zasady, kapusta ozdobna będzie zdecydowanie bardziej narażona na choroby i działanie szkodników.