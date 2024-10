W sklepach dostępne są dwa rodzaje wkładów parafinowych. Pierwszy z nich to wkłady zalewane — cechują się gęstą i zwartą strukturą, która wynika z tego, że parafina wylewana jest bezpośrednio do formy. Są one trwalsze i długo się palą, dlatego sprawdzą się do długotrwałego oświetlania grobu. Wkłady prasowane będą z kolei lepsze, kiedy zależy nam na szybkim rozpaleniu ognia np. podczas wieczornej modlitwy.