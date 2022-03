Spis treści: 01 Jakie warzywa można siać w marcu - wysiew warzyw do gruntu

02 Jakie warzywa siać w marcu - wysiew warzyw do doniczek

03 Terminarz siewu warzyw w marcu - sprawdź co i kiedy

04 Co siejemy w marcu - czas na kwiaty

05 Jak dbać o posiane warzywa i kwiaty?

Jeśli chcesz, aby twój ogród, działka czy balkon wyglądały pięknie wiosną i latem, a warzywa przyniosły plon, już teraz musisz zadbać o wysiew roślin. Niektóre z nich można sadzić bezpośrednio do gruntu, inne lepiej w szklarniach lub doniczkach. Sprawdź nasz terminarz siewu w marcu.

Jakie warzywa można siać w marcu - wysiew warzyw do gruntu

Przełom lutego i marca to doskonały moment na rozpoczęcie prac w ogrodzie. Po odpowiednim przygotowaniu ziemi przychodzi czas na wysiew. Co siejemy w marcu? Powinniśmy zacząć gatunków zimnolubnych, do których należą:

Reklama

marchewka

szpinak

rzodkiewka

sałata masłowa

seler

por

jarmuż

pietruszka

groch

O tej porze roku pogoda bywa bardzo zmienna, a temperatura w nocy często spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Z tego względu wysiew warzyw do gruntu jest najskuteczniejszy, gdy umieścimy je pod specjalnie przygotowanym foliowym tunelem i zabezpieczymy agrowłókniną. Dzięki temu sadzonki nie przemarzną.

Jeśli nie mamy tunelu foliowego, z wysiewem warzyw bezpośrednio do gruntu powinnyśmy zaczekać do drugiej połowy marca, gdy temperatury są już zazwyczaj bardziej ustabilizowane.

Jakie warzywa siać w marcu - wysiew warzyw do doniczek

Marzec to również doskonały moment na przygotowanie rozsad warzyw psiankowatych , do których należą:

pomidor gruntowy

bakłażan

papryka

Zdjęcie Pomidory i inne psiankowate są ciepłolubne. Z tego względu niepolecany jest wysiew tych roślin bezpośrednio do gruntu. Lepiej zadbać o rozsady w domowych warunkach / INTERIA.PL

Należy jednak pamiętać, że lubią one stabilną i dość wysoką temperaturę (najlepiej ok.-26 stopni) w związku z czym doniczki warto umieścić w pobliżu kaloryfera.

Terminarz siewu warzyw w marcu - sprawdź co i kiedy

Poniżej przedstawiamy szczegółową tabelę, pokazującą kiedy najlepiej siać poszczególne gatunki.

Zdjęcie Terminarz siewu warzyw w marcu. Zdjęcie poradnikogrodniczy.pl / INTERIA.PL

Co siejemy w marcu - czas na kwiaty

Oprócz warzyw w marcu możemy już rozpocząć obsadzanie doniczek i skrzynek balkonowych, a także posadzić bulwy kwiatów, które zakwitną latem i jesienią.

Bezpośrednio do gruntu możemy sadzić jedynie te rośliny, które są odporne na niskie temperatury. Należą do nich m.in. astry alpejskie, dzwonki karpackie czy orliki.

Wczesną wiosną wysiewamy również gipsówkę, ostróżkę ogrodową, chabry i margaretki.

Zdjęcie Pod koniec marca, gdy ziemia już całkowicie rozmarznie, przychodzi czas na sadzenie lilii /INTERIA.PL

Pod koniec marca, gdy ziemia już całkowicie rozmarznie, przychodzi czas na sadzenie:

lilii

paproci ogrodowych

różnych gatunków trawy

Jest to również bardzo dobry moment na rozsady bulw kwiatowych, kwitnących latem oraz jesienią, m.in.:

begonii

dalii

paciorecznika

Bulwy należy ułożyć w doniczkach, przysypać ziemią, delikatnie podlać i umieścić w ciepłym miejscu. Przez cały marzec w doniczkach i skrzynkach balkonowych można wysiewać również takie gatunki jak:

aksamitki

lwie paszcze

cynie

tytoń ozdobny

Są to rośliny ciepłolubne, nie nadają się więc do bezpośredniego wysiewania w gruncie o tej porze roku. Nie trzeba jednak zapewniać im bardzo wysokiej temperatury - optymalne warunki do kiełkowania to dla nich 18-20 stopni.

Jak dbać o posiane warzywa i kwiaty?

Szczególnie ważny jest wybór dobrej jakości nasion. Najlepiej kupować te ekologiczne, posiadające odpowiedni certyfikat. Warto zwrócić również uwagę na fakt, czy opakowanie jest hermetycznie zamknięte, posiada datę ważności, nazwę gatunku i wskazówki dotyczące głębokości oraz gęstości wysiewu.

Instagram Post

Nasiona sadzi się w odpowiednio rozpulchnionej ziemi, którą dobrze jest na miesiąc wcześniej zahartować. Następnie należy je delikatnie przysypać i podlać. W przypadku niskiej temperatury dobrze jest przykryć ziemię agrowłókniną.

Gdy rozpocznie się proces kiełkowania i wzrostu, ważne jest również regularne usuwanie chwastów. W przeciwnym razie w szybkim tempie zdominują cały ogródek.

***

Czytaj również:

Sprawdzone sposoby na krety w ogrodzie. Pozbędziesz się ich raz na zawsze!

Chiński czosnek wybielany chlorem. Unikaj go!

Napar z liścia laurowego. Jakie ma właściwości i kto powinien go pić?