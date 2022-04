Spis treści: 01 Mrówki w domu - skąd się biorą?

Mrówki w domu - skąd się biorą?

Istnieje przesąd, że kto rusza koszyk ze święconką przed wielkanocnym śniadaniem, ten będzie miał w domu mrówki. Ma on swoje uzasadnienie w naturze. Mrówki, podobnie jak inne szkodniki, zalęgają się w naszych domach w poszukiwaniu ciepłego kąta oraz pożywienia. Kiedy takie znajdą, zostaną z nami na dłużej. Z racji na swoje małe rozmiary, są w stanie wejść do domu nie tylko przez otwarte drzwi czy okna, ale również przez małe szczeliny, np. między ramą okna a pianką montażową. Najłatwiej zauważyć je przy źródłach pożywienia - sprawdzaj czy nie pojawiają się w cukiernicach, koszach na śmieci oraz resztkach jedzenia. Jeśli znajdziesz jedną, zapewne wkrótce pojawią się następne.

Jak znaleźć mrowisko w domu?

W naturze mrówki budują swoje gniazda tak, aby zapewnić odpowiednią wilgotność oraz temperaturę jajom, larwom oraz królowej. Właśnie dlatego domowe mrowisko często zdarza się znaleźć pod panelami, podłogą oraz w pobliżu źródeł wody. Zanim jednak sięgniesz po łom i rozmontujesz pół parkietu w poszukiwaniu mrówczego gniazda, warto zdecydować się na mały eksperyment. Spróbuj szczęścia z obserwacją - przygotuj dla swoich mrówek łakomy kąsek, możesz rozsypać na podłodze odrobinę cukru lub położyć odrobinę pożywienia. Teraz czas na najważniejszy element - obserwację. Ten etap będzie wymagał od ciebie cierpliwości. Usiądź i przyglądaj się zastawionej przed chwilą smakowitej pułapce, poczekaj, aż zjawi się mrówka, aby zabrać pokarm, a następnie śledź ją tak, żeby się nie spłoszyła. W ten sposób doprowadzi się do gniazda.

Jak się pozbyć mrówek domowym sposobem?

Kiedy już odkryjesz gniazdo, pora przystąpić do działania. Staraj się, jak najlepiej przyjrzeć się mrówce. W zależności od jej koloru oraz wielkości możesz określić gatunek. Przed rozpoczęciem poszukiwania gniazda warto sprawdzić, jak wyglądają przedstawiciele faraonek, gmachówek oraz mrówek darniowych. Te trzy gatunki przychodzą do naszego domu, aby założyć nowe gniazdo i - w przypadku mrówek faraona - stawiają więcej niż jedną kolonię. Właśnie dlatego najtrudniej pozbyć się ich z domu. Istnieje kilka sposobów, są one dosyć brutalne, ale niezwykle skuteczne - zwłaszcza jeśli uda nam się odkryć wszystkie gniazda. Za najskuteczniejszy uważa się zalewanie gniazda wrzącą wodą, najlepiej z rozcieńczonym w niej mydłem oraz obłożyć mazią ze zmiksowanych skórek cytrusów wymieszanych z wodą.

Zdjęcie Sól, pieprz czy proszek do pieczenia przydadzą się w walce z mrówkami / 123RF/PICSEL

Jeśli natomiast w naszym domu pojawiły się mrówki, które nie zakładają gniazd lub zwyczajnie wolimy je przepędzić, zamiast zlikwidować, warto skorzystać z metod stosowanych przez nasze babcie. Najlepsze są proste rozwiązania - i takich pełno możemy znaleźć np. w aptece lub sklepie spożywczym. Kupując miętę czy pokrzywę, ocet lub płyn do mycia naczyń, a nawet sok z cytryny czy olejek eteryczny wyposażamy się w środki odstraszające mrówki. Dzieje się tak dlatego, że mrówki poruszają się po ścieżkach z feromonów. Wymienione produkty mają silny i nieprzyjemny (zdaniem owadów) zapach, dlatego mrówki uciekają od nich najdalej jak to możliwe. Sól, pieprz czy proszek do pieczenia również przydadzą się w tej walce o terytorium.

Czego nie lubią mrówki w domu?

Aby zapobiegać pojawianiu się oraz rozprzestrzenianiu mrówek po naszym mieszkaniu, musimy dbać o czystość. Większość środków do sprzątania nie tylko zaciera ślady z feromonów, po których przemieszczają się mrówki, ale także wydziela zapachy odpychające dla owadów. Poza tym, sprzątając codziennie kuchenne blaty, unikniemy sytuacji, w której resztki jedzenia lub kropla soku zostają na cały dzień bez kontroli, nęcąc tym samym okoliczne mrówki. Warto wyposażyć się w kosze na śmieci, których pokrywy w pełni się zamykają oraz często pozbywać się odpadów organicznych. Oprócz tego możemy zakupić urządzenie emitujące ultradźwięki o zmiennej częstotliwości, które skutecznie wypłoszy mrówki z naszego domu oraz odstraszy te mieszkające w pobliżu.

