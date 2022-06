Spis treści: 01 Dlaczego mrówki pojawiają się w domu? Wszystkiemu winne jedzenie

Dlaczego mrówki pojawiają się w domu? Wszystkiemu winne jedzenie

Mrówki uważane są za niezwykle pracowite stworzenia, a ich sposób pracy i życia fascynuje wielu. Jednak niekiedy potrafią być prawdziwą zmorą i dzieje się to wówczas, gdy zamiast obserwować te owady w ich naturalnym środowisku, spotykamy je w naszym domu.

Najczęstszą przyczyną pojawienia się mrówek w domostwie jest... jedzenie. Resztki pożywienia, rzadko opróżniany kosz na śmieci, czy otwarte produkty spożywcze w szafkach kuchennych kuszą te stworzenia, które wchodzą przez nieszczelne okna, drzwi, czy szpary w ścianach.

Mrówki lubią ciepłe środowisko, więc mieszkanie jest dla nich idealnym miejscem do życia.

Dlatego warto po pierwsze zadbać o szczelność okien i drzwi, a także o skrupulatne chowanie pożywienia do lodówek, wybieranie szczelnych pojemników na jedzenie, a także o regularne opróżnianie kosza na śmieci. Wówczas minimalizujemy ryzyko pojawienia się w domostwie mrówek.

Sposoby na pozbycie się mrówek z domu. Opcji jest wiele

Zdjęcie Jak się pozbyć mrówek z kuchni? / 123RF/PICSEL

Aby pozbyć się tych owadów z domu możemy dosłownie przebierać w sposobach. W sklepach znajdziemy rozmaite proszki, płyny, spraye, czyli już gotowe mieszanki. Jednak należy pamiętać o tym, że są to środki chemiczne i nie powinniśmy ich używać, gdy jesteśmy alergikami, mamy w domu dzieci lub zwierzęta. Wówczas możemy postawić na bardziej ekologiczne metody walki z insektami.

Najpopularniejsze domowe sposoby na mrówki w domu

Do popularnych metod, które mają pomóc nam w pozbyciu się mrówek z domu czy ogrodu należy niewątpliwie użycie... proszku do pieczenia.

Soda oczyszczona zawarta w proszku do pieczenia po prostu zabija te owady, ale żeby zadziałał tak jak powinien, musimy go wysypać obficie w miejscu występowania owadów.

Kolejnymi produktami spożywczymi, których nie lubią mrówki są:

czosnek

szałwia

tymianek

Już sam zapach odstraszy insekty. Można również konstruować pułapki na mrówki z miodu czy piwa, gdzie słodki zapach wabi te insekty, a one utopią się w cieczy.

Mniej znany sposób na pozbycie się mrówek. Spróbuj... mąki

Okazuje się, że równie dobrym sposobem na mrówki co proszek do pieczenia jest mąka. Liczy się jednak to, z czego została przygotowana. Okazuje się, że musi być to mąka kukurydziana, by zadziałała w walce z insektami. Rozsypując ją w domu czy ogrodzie, przyciąga ona mrówki w podobny sposób jak słodki miód. Trik polega na tym, że mrówki spożywają ją, ale mąka pęcznieje w środku i finalnie giną od spożycia ziarenek.

Warto spróbować tego sposobu, bo mąkę kukurydzianą znajdziemy niemal w każdej kuchni, nie jest ona droga i jest to sposób ekologiczny.

