Co przyciąga krety do ogrodu? Odpowiedź może zaskakiwać

Starannie pielęgnowany ogródek nie tylko cieszy nasze oko, ale i jest doskonałym miejscem do odpoczynku. Jednak bywają sytuacje, kiedy nasz trud niweczony jest przez nieproszonego gościa, który uszkadza korzenie roślin i szpeci trawnik. Mowa oczywiście o krecie. Wiesz, co przyciąga te gryzonie do twojego ogrodu?

