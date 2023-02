Spis treści: 01 Kret odpoczywa w korytarzach

Kret odpoczywa w korytarzach

Krety to małe ssaki z rodziny kretowatych, w Polsce najlepiej znany jest kret europejski. Jest to zwierzę zaliczane do rzędu ryjówkokształtnych, którego masa ciała wynosi zaledwie do 120 gramów, a długość nie przekracza 20 centymetrów.

Zrób to w marcu, by cieszyć się bujnymi kwiatami na wiosnę Kret europejski żywi się głównie dżdżownicami oraz larwami owadów, które lokalizuje z pomocą dobrego słuchu oraz włosów czuciowych, znajdujących się na pysku i ogonie. Ssak ten kopie system podziemnych tuneli rozciągających się na długość ok. 100–200 metrów, a czasem nawet jednego kilometra i drąży korytarze z prędkością 12–15 metrów na dobę! Tak powstają kretowiny, które kret patroluje następnie co kilka godzin.

Pod ziemią kret ma swoje gniazdo z mchu oraz trawy i spiżarnię, w której gromadzi unieruchomione, ale żywe dżdżownice, będące zapasem na zimę. Może się w niej znaleźć nawet kilkaset dżdżownic! Wbrew pozorom, kret jest ssakiem bardzo aktywnym i nie zapada w sen zimowy - odpoczywa sobie w korytarzach, 60 centymetrów poniżej poziomu zamarzania i czeka na wiosnę. Żyje około 2-4 lat i jest samotnikiem.

Kret w ogrodzie - szkody

Przez większość z nas kret postrzegany jest jako szkodnik i trudno się temu dziwić - niszczy korzenie roślin, tworzy kretowiska, które psują wypielęgnowane powierzchnie trawników i utrudniają ich koszenie. Istnieją jednak proste, domowe sposoby, które pomogą nam pozbyć się go z ogrodu!

Prosty sposób na kreta! Tak pozbędziesz się go z ogrodu

Krety słabo widzą, ale zamiast tego mają bardzo wyczulony węch. W pierwszej kolejności warto więc zniechęcić je zapachami, których nie lubią. Na tej liście znajdują się m.in.:

czosnek

mięta

bazylia

czarny bez

narcyz

rącznik pospolity

szachownica cesarska

Co ciekawe, krety nie lubią także zapachu sierści kotów i psów oraz... ludzkich włosów. Warto więc zebrać taką sierść ze szczotki, uformować z niej kulki i wrzucić do kreciej nory. Krety panicznie boją się kotów i bywa, że odstraszają je już... kocie odchody. Jeśli więc mamy w domu kociego przyjaciela, to warto zebrać je z kuwety i rozłożyć w miejscu bytowania tego małego ssaka. Krety mają niezły słuch i są bardzo wrażliwe na głośne, wysokie dźwięki - można więc także spróbować rozłożyć w ogrodzie wydające takie odgłosy pułapki.

Sposób na krety

W sieci i sklepach znaleźć można oczywiście bardziej inwazyjne środki na krety, ale pamiętajmy, że jest to istota czująca, w dodatku pozostająca pod częściową ochroną. Kretów nie należy krzywdzić, przetrzymywać i niszczyć ich naturalnego środowiska, a tym bardziej zabijać. Kret nie jest wprawdzie chroniony na terenie naszych ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk czy obiektów sportowych i jest w tych miejscach zazwyczaj postrzegany jako szkodnik, ale zawsze można spróbować go złapać i przenieść w inne, bezpieczne miejsce.

