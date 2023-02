Co się stanie, jak źle wypełnisz PIT? Tylko w ten sposób unikniesz kary!

Spis treści: 01 Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2023 rok?

02 Co w przypadku, gdy źle wypełnisz PIT?

03 Najczęstsze błędy w wypełnianiu PIT-ów

04 Jak uniknąć kary za źle wypełniony PIT?

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2023 rok?

Termin złożenia deklaracji PIT 37, 36, 38 i 39 przypada w tym roku na 2 maja. To właśnie do tego czasu każdy z nas powinien wypełnić i złożyć swoją deklarację do urzędu skarbowego. Podatek wynikający z PIT 28 należy z kolei zapłacić najpóźniej do 28 lutego.

Wiele osób obawia się, w jaki sposób prawidłowo wypełnić swój PIT. Nic w tym dziwnego, bowiem w przypadku nieprawidłowego złożenia deklaracji lub nieuwzględnienia w niej jednego ze źródeł naszych dochodów, możemy narazić się na karę finansową. Oprócz tego w takich sytuacjach należy zapłacić podatek wraz z ustawowymi odsetkami.

Co w przypadku, gdy źle wypełnisz PIT?

Jeżeli urząd skarbowy wykryje nieprawidłowości w wypełnionej przez nas deklaracji, może przyjść do nas listowne wezwanie do stawienia się w urzędzie w celu wyjaśnienia błędów. W niektórych przypadkach urzędnicy sami poprawiają drobne pomyłki i wówczas informują o wprowadzonych poprawkach i kwocie podatku do zapłacenia.

Jeśli sami zauważymy, że złożyliśmy źle wypełniony PIT, należy jak najszybciej złożyć korektę PIT z uzasadnieniem. Najlepiej zrobić to oczywiście przed 2 maja, bowiem wówczas nie będzie obawy o odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

Najczęstsze błędy w wypełnianiu PIT-ów

Jakie są najczęstsze błędy w wypełnianiu PIT-ów? Podatnicy najczęściej mylą się w złym wyborze odpowiedniego formularza PIT, nieprawidłowo obliczają swój dochód, podają błędny adres lub niewłaściwie zaokrąglają podane kwoty. Warto zatem zachować szczególną ostrożność przy wypełnianiu swojej deklaracji, by później móc cieszyć się spokojem i dobrze wypełnionym obywatelskim obowiązkiem.

Jak uniknąć kary za źle wypełniony PIT?

Jak uniknąć kary grzywny za źle wypełniony PIT? Istnieje na to sposób. Mowa tutaj o przyznaniu się do winy z jednoczesnym przekazaniem czynnego żalu. Na czym konkretnie to polega? Chodzi o oświadczenie podatnika o popełnieniu czynu zabronionego. W takich sytuacjach urząd skarbowy zrezygnuje z ukarania podatnika w każdym przypadku oprócz dwóch wyjątków. Mowa tutaj o sytuacji, gdy podatnik został wezwany przez organ skarbowy w związku z popełnieniem czynu lub gdy fiskus prowadzi już postępowanie kontrolne w tym zakresie.

