Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość gromadzenia środków w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to narzędzie służące m.in. do systematycznego oszczędzania na emeryturę. Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat.