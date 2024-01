Spis treści: 01 Kalendarz ogrodnika na luty. Prace, o których należy pamiętać

Kalendarz ogrodnika na luty. Prace, o których należy pamiętać

Lutowy ogród, wciąż niejednokrotnie spowity sporą warstwą białego puchu, nie nastraja do jakichkolwiek ogrodniczych aktywności. Tymczasem dzień nieco się wydłuża, dając coraz większą nadzieję na nadejście wiosny.

Drzewa i krzewy wciąż odpoczywają wówczas przed rozpoczynającą się wkrótce wegetacją. Pomimo tego ogrodnicy powinni w tym czasie zabrać się już do pracy. Na posiadaczach ogrodu warzywnego spoczywa obowiązek dokładnego rozplanowania układu grządek. Warto pamiętać przy tym, że nie wszystkie warzywa lubią swoje wzajemne towarzystwo. Chcąc cieszyć się obfitymi plonami, warto dobrze zaplanować ich umieszczenie.

Pamiętajmy, by nie sadzić obok siebie warzyw z tej samej grupy i rodziny, na przykład pomidora i ziemniaka oraz tych o wysokich wymaganiach wodnych i pokarmowych. Wówczas będą bowiem ze sobą konkurować, a co za tym idzie - niekoniecznie dobrze się rozwijać. Unikajmy więc umieszczenia obok siebie sałaty i pietruszki, fasoli i pomidora czy roślin kapustnych i marchewki.

W lutym warto również posprzątać zeszłoroczne grządki i z wyprzedzeniem przygotować do nowego sezonu tunel lub szklarnię. Najwięcej pracy będą mieć jednak ci, którzy pragną cieszyć się smakiem własnoręcznie wyhodowanych warzyw lub cieszyć oko pięknymi kwiatami.

Jakie warzywa można siać w lutym? Idealny moment dla tych roślin

Lutowe rozsady, z powodu niesprzyjających warunków na zewnątrz, należy przygotowywać i przechowywać w domu. Najlepszy termin na ich produkcję to druga połowa lutego. Co wysiewać w lutym? Należy skupić się przede wszystkim na wczesnowiosennych warzywach z rozsady oraz warzywach o długim okresie wegetacji, które do wzrostu potrzebują wysokich temperatur. To przede wszystkim papryka i pomidory. W tym czasie warto sadzić też cebulę, por, kapustę czy sałatę.

Nasiona tych warzyw należy wysiewać do wielodoniczek lub doniczek wypełnionych ziemią kompostową. Warto pamiętać przy tym, że ziemia do rozsad musi być ciepła (nie zaś przyniesiona prosto z piwnicy lub podwórka), a także pulchna, lekka i żyzna. Nasiona należy przykryć lekko ziemią i wystawić w widne, słoneczne miejsce - najlepiej sprawdzi się do tego słoneczny pokój z parapetami od południowej strony. Optymalną temperaturą dla wysianych roślin jest około 21 st. C.

W trakcie kolejnych dni należy uważać z podlewaniem nasion. Najlepiej jedynie delikatnie zraszać ziemię. Nasionka nie potrzebują bowiem zbyt wiele wody, a mocny strumień wprost z konewki mógłby wypłukać je z ziemi.

W lutym warto wysiać również te warzywa, których wzrost jest raczej powolny - karczochy, kalafiory, kalarepę czy seler.

Co sieje się najwcześniej? W lutym wysiewaj nie tylko warzywa

Ci, którym zapach kuchni nieodłącznie kojarzy się ze świeżymi ziołami, w lutym powinni zadbać o ich odpowiednie wysianie. Drugi miesiąc nowego roku to odpowiedni czas na zasianie tymianku, oregano, majeranku czy bazylii. Zasadzone w tym czasie pod koniec miesiąca będą mieć wystarczająco dużo światła dziennego, by rosnąć szybko i służyć przez wiele tygodni.

Obok warzyw i ziół w lutym warto skupić się także na rozsadach kwiatów jednorocznych, które mają długi okres wegetacji - petunii, lobelii, werbenie, szałwii czy niecierpku. To także odpowiedni czas na zasadzenie bylin ogrodowych - ostróżki ogrodowej czy chabra wielkogłówkowego. Luty jest też ostatnim terminem na wysiew begonii stale kwitnącej i pelargonii.

Czy warto myśleć o wysiewie kwiatów do rozsady już w lutym? Podobny zabieg sprawi, że rośliny, w momencie przesadzenia do ziemi, będą zdecydowanie mocniejsze. Podobne sadzonki zakwitną też znacznie wcześniej niż te, które wyrosną z nasion umieszczonych bezpośrednio w gruncie.

