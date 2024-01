Zimowy ratunek dla zamiokulkasa. Rozpuść w wodzie i podlej

Oprac.: Aleksandra Tokarz Porady

Zimą, kiedy temperatury za oknem spadają, znajdujące się we wnętrzach naszych mieszkań rośliny doniczkowe potrafią mocno się zbuntować, zaprzestając dalszego wzrostu. Panujące w tym czasie w domu niesprzyjające warunki - suche powietrze, brak światła czy przeciągi mogą doskwierać szczególnie zamiokulkasowi. Czym go zasilić żeby wypuścił liście? Apteczny hit to zimowy ratunek dla tej rośliny. Wystarczy rozpuścić w wodzie, podlać i obserwować, jak zamiokulkas wraca do życia.

Zdjęcie Zamiokulkas nie rośnie? Rozpuść w wodzie i podlej. W mig wypuści nowe liście / 123RF/PICSEL