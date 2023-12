5 sposobów na zaoszczędzenie ciepła. Różnicę szybko zobaczysz na rachunkach

Podczas wyboru wigilijnej ryby należy przede wszystkim mieć na uwadze jej świeżość, a także źródło pochodzenia. Wybieraj jedynie na takie, które posiadają gładką łuskę i jędrne mięso. Jeśli są pozbawione wody, bardzo możliwe, że leżą na stoisku przez długi czas. Warto wybierać całe okazy, najlepiej te o średnich rozmiarach - zbyt duże mogą okazać się stare lub przekarmione. Gdzie najlepiej zakupić rybę? Możesz zrobić to zarówno w supermarkecie czy u lokalnych hodowców. W każdym z tych miejsc sprzedawca ma obowiązek poinformować cię o pochodzeniu ryby i jej świeżości.

Jaką wybrać rybę na wigilijny stół? Oto najzdrowsze gatunki

Karp

Wiele osób nie potrafi wyobrazić sobie wigilii bez konkretnej porcji karpia. Ryba ta w Polsce na świątecznych stołach pojawia się od dawien dawna (uważa się, że rozpoczęto serwować ją po II wojnie światowej), i mimo że niektórzy nie przepadają za jej smakiem, dla wielu dobrze wysmażony karp w panierce to prawdziwy przysmak, na który z niecierpliwością wyczekuje się przez cały rok.

Karp jest naprawdę bardzo zdrową, wartościową rybą. Ma niewiele tłuszczu, za to zawiera sporą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i 6, jest genialnym źródłem łatwo przyswajalnego białka, ponadto zawiera szereg witamin - w tym najwięcej z grupy B, kwas foliowy i minerały — miedź, cynk, potas, sód, fluor.

Zdjęcie Karpia jada się zwykle raz do roku. Jest niezwykle zdrową i wartościową rybą / 123RF/PICSEL

Zdecydowanie warto więc po niego sięgać. Dla tych, którym przeszkadzać może jego nieco mulisty posmak, radzimy obłożyć filety cebulą i pozostawić na całą noc. Po jej usunięciu mięso usmażyć na maśle, z dodatkiem panierki lub upiec w towarzystwie czosnku i białego wina.

Śledź

Śledź to również tradycyjny element świątecznego stołu, jednak w odróżnieniu do karpia jedzony jest też w inne dni roku. Zawiera również sporo cennych kwasów omega-3 oraz 6, których wpływ na zdrowie człowieka jest nieoceniony. Między innymi obniżają one ciśnienie krwi, wspomagają pracę mózgu, a także zmniejszają ryzyko powstania zakrzepów. Śledź będzie więc doskonałym urozmaiceniem diety osób borykających się z wysokim poziomem cholesterolu. Mimo że należy do ryb tłustych, nie powoduje przybrania na wadze, wręcz przeciwnie - wspomaga przemianę materii i usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Ponadto śledzie za sprawą miedzi mają działanie przeciwbakteryjne, a ich spożywanie dostarcza również sporej dawki witamin - A, D, E, a także tych z grupy B. Spożywanie śledzi zmniejsza ryzyko wielu chorób - np. łuszczycy, niedokrwistości, a nawet depresji.

Jak serwować śledzia na świątecznym stole? Najczęściej podaje się go w śmietanie, zalewie winnej czy pomidorowej. Mało kto jednak wie, że śledzie doskonale smakują także na ciepło, po wcześniejszym panierowaniu i usmażeniu. Może być więc smaczną i zdrową alternatywą dla karpia.

Łosoś

Nie od dziś wiadomo, że łosoś zaliczany jest do najzdrowszych i najcenniejszych ze względu na smak gatunków ryb. Spora dawka kwasów omega-3 i omega-6 w nich zawarta usprawnia pracę mózgu, a witaminy z grupy B chronią wzrok i wspierają pracę serca. Łosoś to także sprzymierzeniec w walce ze starzeniem się organizmu - przeciwdziała zmarszczkom, a za sprawą wapnia oraz fosforu dodatkowo wzmacnia kości. Ponadto ryba ta wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi, więc będzie doskonałym wyborem dla osób chorujących na cukrzycę. Niestety, mimo tych wszystkich zalet łososie to ryby, które żyją w środowisku morskim, z którego nierzadko wyłapują mnóstwo zanieczyszczeń. Z tego też powodu nie zawsze są wskazane w diecie dzieci czy kobiet w ciąży.

Najlepiej kupować łososia żyjącego dziko — trzeba za niego zapłacić nieco więcej, jednak jest zdecydowanie zdrowszy. Najlepiej smakuje podany z dodatkiem sosu jogurtowo-koperkowego, w marynacie miodowej, czy też z sosem chrzanowym.

Zdjęcie Łosoś jest bogactwem cennych dla zdrowia składników, jednak może być jednocześnie źródłem zanieczyszczeń / 123RF/PICSEL

Sandacz

Sandacz to również doskonała i bardzo zdrowa ryba, którą zdecydowanie poleca się serwować w czasie świąt. Jej mięso jest chude, tak więc idealnie sprawdzi się dla osób walczących z nadwagą czy otyłością. Sandacz podobnie jak łosoś, śledź czy karp zawiera mnóstwo kwasów tłuszczowych, które sprzyjają szybszej przemianie materii. Spożywany regularnie może przyczyniać się do obniżenia poziomu złego cholesterolu we krwi, zmniejszenia ryzyko wystąpienia nowotworów, arytmii serca, a także korzystnie wpłynąć na układ odpornościowy. Sandacz jest ponadto źródłem selenu - składnika spowalniającego procesy starzenia i zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie narządów rozrodczych. Za sprawą wapnia wykazuje także działanie przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Jak przygotować go na Boże Narodzenie? Najsmaczniejszą opcją jest sandacz pieczony, w galarecie czy sosie śmietanowym.

Zdjęcie Ryba to danie serwowane w niemal każdym domu podczas świąt Bożego Narodzenia / 123RF/PICSEL

Pstrąg

Pstrągi są w Polsce bardzo popularne i coraz częściej serwowane na wigilijnych stołach. Pod względem wartości odżywczych z powodzeniem mogą konkurować z najzdrowszymi rybami morskimi, a jednocześnie są od nich mniej tłuste i mniej kaloryczne.

Spośród wszystkich ryb słodkowodnych, pstrągi mają największą ilość kwasów omega-3, zawierają też kwasy EPA i DHA, które powinny znaleźć się w diecie osób z chorobami układu krążenia. Ponadto pstrągi bogate są w łatwo przyswajalne białko, witaminy A, D i E, selen, jod, potas, magnez i wapń.

Zdjęcie Podczas wyboru wigilijnej ryby należy przede wszystkim mieć na uwadze jej świeżość, a także źródło pochodzenia. / 123RF/PICSEL

Aby pstrąg smakował wyśmienicie, najlepiej obtoczyć go w mące, a następnie usmażyć na maśle klarowanym, a wnętrze nadziać masłem z dodatkiem czosnku oraz pietruszki.