Dlaczego kot robi baranki? Twój pupil próbuje ci o czymś powiedzieć

Karolina Burda Życie i styl

Kocia mowa ciała może być dla niektórych ludzi niezrozumiała, gdyż są to wyjątkowo tajemnicze pupile. Jednakże jest kilka sygnałów, którymi kot się z nami komunikuje. Co oznacza barankowanie? To bardzo ważne zachowanie wśród zwierząt.

Zdjęcie Kot nie barankuje z byle kim / pexels.com