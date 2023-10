Spis treści: 01 To niepodważalny znak, że twój futrzak cię kocha

02 Nie opuszcza cię na krok. To dobry sygnał

03 Twój kot zachowuje się w ten sposób? Jesteś jego ulubionym domownikiem

04 Kot na ciebie miauczy? To mowa miłości

05 "Niespodzianki" od kota? Ceni sobie twoją obecność

To niepodważalny znak, że twój futrzak cię kocha

Jedną z oznak tego, że twój kot cię uwielbia, jest "barankowanie", które polega na stuknięciu człowieka główką. Kot pozostawia na właścicielu wtedy swój zapach i go "oznacza". Pupil w ten sposób również okazuje swoje uznanie i umacnia więź ze swoim panem. Podobnie możesz interpretować zachowanie kota, gdy ten ociera się o twoje nogi lub ręce. Wynika to ze znaczenia terenu i emocji względem właściciela. To znak waszej przyjaźni.

Zobacz również: Czy można całować psa lub kota? Czułości mogą skończyć się tragicznie

Reklama

Nie opuszcza cię na krok. To dobry sygnał

Jeśli twój kot bardzo lubi z tobą przebywać w jednym pokoju, czyli towarzyszy ci w codziennych czynnościach to oznaka, że cię bardzo kocha. Przyjaźnie nastawiony pupil lubi towarzyszyć właścicielowi podczas porannej toalety, odpoczynku na kanapie, czy też w łóżku. Jeśli kot wstaje razem z tobą, gdy tylko próbujesz zmienić pomieszczenie, oznacza, że lubi przy tobie być i ufa ci bezgranicznie.

Zdjęcie Koty poprzez ocieranie pozostawiają swoje feromony / Getty Images

Zobacz również: Kot kładzie na tobie łapki? Ma ważny komunikat

Twój kot zachowuje się w ten sposób? Jesteś jego ulubionym domownikiem

Twój kot cię liże? Gratulacje! Oznacza to, że traktuje cię, jak jednego ze swoich. Bliskie sobie koty, bardzo lubią wylizywać sobie futro wzajemnie. Pupil w ten sposób próbuje cię "umyć" i pokazuje przez to, jak bardzo jesteś mu bliski. Kot może również okazywać miłość poprzez "ugniatanie". Jeżeli twój pupil kładzie się na tobie i próbuje cię "masować", to sygnał, że macie silną więź.

Zdjęcie "Masaż" kota przypomina ugniatanie pierogów / Getty Images

Kot na ciebie miauczy? To mowa miłości

Jeżeli zauważyłeś, że twój kot lubi na ciebie miauczeć, to bardzo dobry znak. Oczywiście, jest wiele form wydawanych odgłosów przez zwierzęta. Jednak ten jest bardzo specyficzny i dobrze świadczy o waszej więzi. Jeśli kot głośno domaga się o twoją uwagę i błagalnie na ciebie miauczy, oznacza to, że kocha cię bezwarunkowo. Innym sygnałem jest również mruczenie. Kot w ten sposób pokazuje ci, że jest mu przy tobie komfortowo.

"Niespodzianki" od kota? Ceni sobie twoją obecność

Koty mają naturalny instynkt łowiecki, dlatego czasem ich okazywanie miłości może być niejasne. Pupile mają w zwyczaju przynosić swojemu ulubionemu właścicielowi "zdobycze" w postaci martwych zwierząt, lub zabawek. Tak okazuje ci wdzięczność i chwali się swoim dokonaniem. Choć koty zazwyczaj uważane są za zwierzęta, które chodzą wyłącznie własnymi drogami, to potrafią docenic swojego właściciela i okazać mu kocią miłość.

Zdjęcie Koty skrupulatnie wybierają swoich ulubionych właścicieli / @pixelshot / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Jak mruczenie kota działa na człowieka? Leczy wiele chorób