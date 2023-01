Niedobory leków w aptekach to problem, który ciąży nam zwłaszcza teraz, w szczycie sezonu grypowego. Zimą Polacy, a także zamieszkujący nasz kraj uchodźcy z Ukrainy, często zmagają się z mniej lub bardziej poważnymi infekcjami

W związku z tym, zapotrzebowanie na produkty lecznicze jest ogromne. Niezależnie od tego, czy z receptą udajemy się dużej, czy niewielkiej, lokalnej apteki, może przydarzyć nam się sytuacja, gdy "lek będzie na brakach"

Co zrobić, gdy w aptece nie ma leku, a my pilnie go potrzebujemy? Okazuje się, że mozolne spacery od punktu do puntu wcale nie są najlepszym rozwiązaniem

Co zrobić, gdy w aptece nie ma leku? Warto działać natychmiast

W teorii wykupienie leku w aptece po okazaniu recepty od lekarza powinno odbywać się bezproblemowo. W praktyce farmaceuci często jednak odsyłają pacjentów z kwitkiem, informując ich przy tym, że "niestety nie mają tego leku na stanie".

Taki obrót spraw wywołuje w nas obawy, że nie uda nam się wykupić potrzebnego środka leczniczego. Na szczęście z niekomfortowej sytuacji bardzo łatwo można wybrnąć.

Gdy brakuje dostępu do systemu teleinformatycznego, recepta zostaje wystawiona pisemnie i wówczas, jeśli jest wypisana nieczytelnie, pracownik apteki nie może wydać leku. W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić do lekarza, aby wystawił poprawnie receptę, a nie denerwować się na farmaceutę.

Jak sprowadzić lek z innej apteki, w której jest dostępny?

Pod żadnym pozorem nie należy kupować środków medycznych przez internet, (np. za pośrednictwem portali sprzedażowych). Wyjątek stanowi tutaj sprzedaż tzw. leków OTC, które można zdobyć bez recepty w aptekach prowadzących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych.

Zdjęcie Często istnieje możliwość sprowadzenia leku z innej apteki. Niestety nie zawsze jest taka opcja / Lukasz Gdak / East News

Jeśli stan zdrowia pozwala nam na to, aby poczekać, aptekarze często proponują zamówienie leku z hurtowni. Ewentualnie istnieje możliwość przesunięcie leku między aptekami jednego właściciela.

Farmaceuta sprawdzi wówczas dostępność produktu w systemie i, jeżeli będzie miał taką możliwość, zamówi go do swojej placówki. Takie rozwiązanie często jest wygodne, bo często zdarza się, że brakujący lek jest do odbioru już kolejnego dnia.

Jak i gdzie kupić lek, którego brakuje w aptece? Jest wiele możliwości

Nie zawsze jednak apteka może sprowadzić produkt z innej apteki czy hurtowni tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli. Gdzie szukać leku w sytuacji, jeśli zależy nam na czasie?

Wbrew pozorom, potrzebne produkty lecznicze najłatwiej zdobyć w niewielkich, osiedlowych aptekach z uwagi na stosunkowo mały ruch.

Duże punkty farmaceutyczne mają większe zapasy, więc w teorii powinny być lepiej zaopatrzone. W praktyce wszystko zależy jednak od rodzaju produktu.

Gdy zaczynają się problemy z dostępnością konkretnego leku, ludzie na ogół udają się po niego do dużych aptek, co jest przyczyną braków w magazynie.

Pomocne w poszukiwaniu brakującego leku mogą okazać się specjalne internetowe wyszukiwarki, które pozwalają sprawdzić bez wychodzenia z domu, gdzie w danym momencie znajduje się lekarstwo.

Strony wyszukujące dostępność leku na podstawie naszej lokalizacji podpowiadają, do której apteki w pobliżu należy się udać po określony produkt.

Aby się upewnić, że informacje są aktualne i lek na pewno jest dostępny w danym miejscu, przed wyjściem z domu można również zadzwonić do apteki osobiście, aby go zarezerwować.

W przypadku problemu zdobycia leku w aptekach pacjent może również poprosić lekarza o zmianę farmakoterapii na środek, który jest tzw. zamiennikiem stosowanego produktu. Często bowiem okazuje się, że te można zdobyć bez większego problemu, a ich skład jest niemal identyczny co w przypadku docelowo przepisanego lekarstwa.

Gdzie zgłosić brak leku, jeśli jest niedostępny? Istnieje specjalny adres

Jeżeli problem z dostępnością danego leku lub wyrobu medycznego jest bardzo uciążliwy, można zgłosić go do Ministerstwa Zdrowia. To banalnie proste. Po opisaniu zaistniałej sytuacji wiadomość wystarczy jedynie wysłać pod adres: brakleku@mz.gov.pl.

Zdjęcie Zamówiony przez wyszukiwarkę lek warto zarezerwować telefonicznie przed wyjściem z domu / Beata Zawrzel / Reporter

