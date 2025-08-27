Ukryta funkcja deski sedesowej. Ma ją niemal każdy nowszy model

Deska sedesowa gromadzi całą masę bakterii i zabrudzeń. Czyszczenie jej zakamarków bywa męczące i często odkładane na później, co niestety tylko pogarsza problem. Tymczasem mało kto wie, że nowoczesne modele toalet wyposażone są w funkcję łatwego demontażu deski.

Wystarczy przyjrzeć się zawiasom - często znajdziemy tam niewielkie zasuwy, które po przesunięciu na boki pozwalają zdjąć deskę bez szarpania i ryzyka uszkodzenia.

Dzięki temu możemy dokładnie umyć nie tylko samą deskę, ale też przestrzeń wokół zawiasów, gdzie zwykle gromadzi się najwięcej brudu. Po sprzątaniu deskę bez problemu montuje się z powrotem. To proste rozwiązanie, które może diametralnie zmienić komfort sprzątania łazienki.

Domowe sposoby na czystą toaletę. Wystarczą tanie produkty z kuchni

Do skutecznego czyszczenia toalety wcale nie trzeba stosować drogich detergentów pełnych chemii. Często wystarczy zajrzeć do własnej kuchni, by znaleźć produkty, które sprawdzą się równie dobrze, a przy tym będą dużo tańsze.

Wystarczy sięgnąć po sodę oczyszczoną i ocet - taka mieszanka skutecznie usuwa żółte osady, eliminuje bakterie i delikatnie wybiela powierzchnię. Równie dobrze sprawdzi się domowy roztwór wody z kwaskiem cytrynowym, sodą i kilkoma kroplami płynu do naczyń.

Doskonałym środkiem do odświeżenia muszli i pozbycia się nieprzyjemnych zapachów są drożdże piekarskie. Wystarczy rozpuścić łyżkę świeżych drożdży w szklance ciepłej (ale nie gorącej) wody, a następnie wlać miksturę do sedesu na noc. Rano nieprzyjemny zapach zniknie.

Inną metodą jest wrzucenie do muszli całej kostki drożdży i dodanie trzech łyżeczek cukru, który wzmocni ich działanie. To prosty trik, który może zastąpić wiele kosztownych i intensywnie pachnących środków czystości.

Toaletę możemy łatwo wyczyścić domowymi sposobami 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu na stałe? To podstawa higieny

Odświeżacze powietrza jedynie maskują problem, a nie rozwiązują go u źródła. Aby pozbyć się przykrego zapachu na dłużej, trzeba zadbać o regularne czyszczenie toalety.

Kluczem jest systematyczność - tylko regularne czyszczenie deski i muszli pozwoli utrzymać higienę w łazience i uniknąć nieprzyjemnych zapachów. A dzięki ukrytej funkcji demontażu deski, cała czynność zajmuje znacznie mniej czasu i staje się o wiele łatwiejsza.

Natalia Niemen chciała dorabiać sprzątaniem interia INTERIA.PL