Chociaż to maliny grają obecnie pierwsze skrzypce w kwestii domowych przetworów, w tej roli świetnie sprawdzą się również inne owoce. Smakują równie wyśmienicie i z pewnością zachwycą gości. Umilą jesienne i zimowe wieczory, a do tego przywołają smak lata.

Dżem z pigwy: złocisty kolor, delikatny smak

Zacznijmy od pigwy. Złociste owoce przypominające wyglądem niewielkie jabłka to prawdziwa skarbnica witamin, minerałów i związków polifenolowych.

Pigwa to skarb prosto z sadu 123RF/PICSEL

Pigwa ma twardy, dość cierpki miąższ i przyjemny zapach, dlatego jest często przetwarzana na dżemy, konfitury czy soki. Alternatywa dla malin? Dżem z pigwy sprawdzi się w tej roli idealnie. Jesienny rarytas wzmacniający odporność przygotujesz w prosty sposób.

Składniki 700 g pigwy,

pół litra wody,

laska wanilii,

sok z połowy większej cytryny,

kilogram cukru.

Sposób przygotowania:

Umyj i obierz pigwę. Przekrój na mniejsze kawałki. Usuń środek i pokrój owoc w cienkie słupki. Włóż owoce do większego garnka i zalej wodą. Wsyp cukier i dodaj laskę wanilii. Wszystko przemieszaj i gotuj na średnim ogniu do momentu uzyskania gęstej konsystencji. Pod koniec gotowania dodaj sok z połowy cytryny. Całość przemieszaj i gotuj przez minutę. Otrzymany dżem przelej do słoików i zapasteryzuj. Na spód dużego garnka włóż ręczniki kuchenne i umieść słoiki jeden obok drugiego. Całość zalej wrzątkiem do 3/4 wysokości słoików. Gotuj do momentu wrzenia. Następnie zmniejsz moc palnika i gotuj jeszcze pod przykryciem przez ok. 20 minut. Po tym czasie odstaw słoiki do wystygnięcia.

Dżem z owoców dzikiej róży. Moc witaminy C zamknięta w słoiku

Kolejną pyszną propozycją jest dżem z owoców dzikiej róży, który często gościł w spiżarniach naszych babć. Trudno się dziwić. Jest nie tylko pysznym dodatkiem do jesiennych i zimowych herbatek.

Owoce są cennym źródłem witaminy C, A, B, E i K. Zawierają również sole mineralne, pektyny czy flawonoidy. Takie połączenie sprawia, że naturalnie wspomagają odporność, działają bakteriobójczo i przeciwzapalnie. Będą więc naszym naturalnym wsparciem w chłodniejsze dni. W trakcie przygotowania domowego dżemu z owoców dzikiej róży przyda się trochę cierpliwości - z każdego owocu należy dokładnie usunąć pestki. Nasz przepis to połączenie wspomnianych owoców i jabłek. Tak przygotujesz zdrowy i smaczny miks.

Składniki 1 kg owoców dzikiej róży,

1 kg jabłek

500 g białego cukru.

Krok pierwszy: umyj owoce, odszypułkuj, usuń resztę kwiatostanu i poprzekrawaj na pół. Z każdego owocu dokładnie usuń nasiona i włoski. Owoce wsyp do garnka, podlej wodą i gotuj do momentu, gdy będą miękkie. Następnie, z pomocą blendera, zrób z nich papkę.

Obierz jabłka, poprzekrawaj i wyjmij gniazda nasienne. Pokrój owoce w plastry, włóż do rondla, dodaj trochę wody u zagotuj. Gdy będą miękkie, rozgnieć i dodaj zmielone róże i cukier. Gotuj przez osiem minut, stale mieszając.

Dżem rozłóż do przygotowanych wcześniej, wyparzonych słoików. Zamknij i pasteryzuj przez ok. 20 minut w temperaturze 80 st. C.

Dżem z moreli. Pyszna skarbnica beta-karotenu

Dżem z moreli to równie pyszna propozycja na nadchodzącą jesień i zimę. Niewielkie owoce w kolorze jasnopomarańczowym są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Są źródłem błonnika i potasu. Morele zawierają też magnez, wapń i fosfor (w mniejszych ilościach), jak i witaminę A, C, E i witaminy z grupy B. Owoce są też skarbnicą beta-karotenu.

Morele to jedne z tych owoców, które pojawiają się latem. Poza nim cenna jest wersja suszona 123RF/PICSEL

Smak moreli zamknięty w słoiku? Z pewnością będzie świetnym uzupełnieniem jesienno-zimowego menu.

Składniki 1 kg moreli,

350 g cukru,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Umyj morele, przekrój na połówki i usuń pestki. Owoce pokrój na mniejsze kawałki, przełóż do dużego garnka i podgrzewaj do czasu, gdy wypuszczą sok. Dopiero wtedy wsyp cukier i dodaj sok z cytryny. Całość pomieszaj i gotuj, aż owoce się rozpadną. Ustaw palnik na niską moc i mieszaj dżem morelowy. Uważaj, by się nie przypalił. Aby uzyskać gęstą konsystencję, gotuj całość przez ok. 60 minut. Gorący dżem przełóż do suchych, wyparzonych słoików. Zakręć mocno, odstaw do góry dnem, przykryj ściereczką i pozostaw do wystygnięcia.

***

Źródło: Przepisy pochodzą z serwisu Smaker

