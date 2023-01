Spis treści: 01 Czy epipremnum szybko rośnie?

02 Co zrobić żeby epipremnum miało duże liście?

03 Jak pielęgnować epipremnum?

04 Czy zraszać epipremnum?

Epipremnum, nazywane również złotym lotosem lub diabelskim bluszczem, jest rośliną liściastą, pochodzącą z Wysp Salomona, leżących na Pacyfiku. W naturalnych warunkach można spotkać ją także na obszarach tropikalnych lasów deszczowych południowo-wschodniej Azji oraz Indonezji.

Zdjęcie Epipremnum złociste nawilża powietrze / 123RF/PICSEL

Czy epipremnum szybko rośnie?

Epipremnum świetnie poczuło się również w naszych domach. Złoty lotos rośnie przez cały rok, rozrastając się bardzo szybko - jego pędy mogą osiągnąć nawet 4,5 metra długości. Często uprawia się ją na specjalnych, dekoracyjnych podporach. Należy jednak pamiętać, że epipremnum nie jest rośliną samopnącą, dlatego jej pędy należy uprzednio przymocować do podpór.

Co zrobić żeby epipremnum miało duże liście?

Roślina o mięsistych, błyszczących liściach świetnie ozdabia wnętrza, wprowadzając do nich powiew zielonej świeżości. To właśnie wspomniane liście często przysparzają wielu problemów miłośnikom epipremnum. Są one doskonałym wskaźnikiem zdrowia rośliny i potrafią świetnie wskazać, czy potrzebuje ona nieco więcej wody lub słońca. Na co zwrócić uwagę?

Jeśli zauważysz, że epipremnum w twoim mieszkaniu ma drobne liście w dużych odstępach od siebie, jest to jasny znak na to, że roślina znajduje się w zbyt ciemnym miejscu. Liście mogą być wówczas także nieco mniej wybarwione i cieńsze, a łodygi nienaturalnie wygięte. Wystarczy wtedy jedynie przestawić doniczkę w nieco mocniej naświetlone miejsce. Już wkrótce będziemy cieszyć się dużymi liśćmi. Uważajmy jednak, żeby nie przesadzić. Epipremnum nie lubi bezpośredniej ekspozycji na słońce.

Zdjęcie Regularne zraszanie rośliny wpłynie na barwę liści / 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować epipremnum?

Do prawidłowego rozwoju epipremnum konieczne jest jasne stanowisko z dużą ilością słońca. Roślina nie może być jednak bezpośrednio narażona na słoneczne promienie. Bez problemu poradzi sobie również w miejscu zaciemnionym, jednak wtedy jej wzrost oraz poziom wybarwienia znacząco zmaleje. Pnącze rozwija się najlepiej w pokojowej temperaturze około 20-24 st. C.

Czy zraszać epipremnum?

Złoty lotos uwielbia żyzne, przepuszczalne podłoże. Warto przesadzić go raz na 2 lub 3 lata, zmieniając wówczas doniczkę na rozmiar większą. Robimy to wiosną, nie zapominając o drenażu. Epipremnum należy podlewać regularnie, ale oszczędnie. Podłoże nie może całkowicie przeschnąć.

Warto także regularnie, co 2 lub 3 dni, zraszać roślinę, co wpłynie na barwę liści. Nie będą one opadać oraz brązowieć. Roślinę należy również, w okresie od wiosny do wczesnej jesieni, systematycznie nawozić. W tym celu warto sięgnąć po nawóz dla roślin o ozdobnych liściach lub dla roślin zielonych.

