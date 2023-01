Dlaczego grudnik nie kwitnie?

Porady Wystarczy woda, ocet i... żółte naczynie! Ziemiórki znikną raz, dwa Dla wielu grudnik kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. To właśnie w tym czasie pojawiają się jego białe, fioletowe, różowe bądź czerwone kwiaty. To roślina wieloletnia, która wymaga pielęgnacji. Przywędrowała do nas z brazylijskich lasów tropikalnych i potrzebuje do wzrostu odpowiednich warunków. By cieszyć oko jej pięknymi kwiatami, warto wiedzieć co zrobić, gdy nie będzie chciała kwitnąć.

Zdarza się, że grudnik nie ma kwiatów ze względu na nieodpowiednie nawadnianie. Chociaż jest nazywany Kaktusem Bożonarodzeniowym, to nie ma nic wspólnego z tymi pustynnymi roślinami. Wymaga regularnego podlewania i nie lubi suszy.

Gdy grudnik nie kwitnie, warto zwrócić uwagę na doniczkę, w której rośnie. Zbyt duży pojemnik niekorzystnie wpływa na pobieranie przez niego wody, co w konsekwencji może prowadzić do braku kolorowych kwiatów. Poza tym przyczyn można szukać w zbyt wysokiej temperaturze. Grudnik czuje się najlepiej przy 21 st. C. w dzień i mniej więcej 15-18 st. C. w nocy.

Reklama

Zdjęcie By cieszyć się pięknymi kwiatami grudnika, warto stosować bananowy nawóz / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Czarne końce liści u kwiatów, co mogą oznaczać, jak im zaradzić?

Nawóz z bananów - domowy sposób na kwitnienie grudnika

Gdy grudnik nie kwitnie, oprócz zadbania o odpowiednie podlewanie, rozmiar doniczki oraz temperaturę, można wypróbować domowy nawóz. Do jego przygotowania potrzebne są jedynie skórki bananów, które należy pokroić na małe kawałki i wrzucić do pojemnika wypełnionego wodą. Po kilku godzinach mikstura jest gotowa. Należy podlać nią roślinę i czekać na bujne kwiaty.

Zobacz także: Rozkrusz i zalej wodą. Liście wężownicy będą lśniące, mocne i jędrne jak nigdy dotąd

Bananowy nawóz to tanie i ekologiczne rozwiązanie, które pozytywnie wpływa na rozwój nie tylko grudnika, ale także innych roślin - również tych, które rosną na zewnątrz. Zawiera cenne składniki odżywcze takie jak potas, fosfor, magnez i wapń.

Wiele osób wykorzystuje ususzone i zmielone skórki bananów, które następnie miesza z wodą. Inną metodą jest umieszczanie kawałków skórki w podłożu. Dzięki temu rośliny również otrzymują niezbędne do wzrostu składniki minerale.

***