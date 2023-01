Spis treści: 01 Domowa odżywka zamieni grudnik w parasol pięknych kwiatów. Nawóz zrobisz w 5 minut

Grudnik często bywa nazywany kaktusem Bożego Narodzenia. Nie bez powodu - to właśnie przed świętami najchętniej kupujemy roślinę. Szlumbergera pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych Brazylii. Jako epifit porasta skały i drzewa - pędy wyrastają kępiasto, tworząc niewielkich rozmiarów krzaczki.

Grudnik posiada ponad 200 odmian uprawnych, a każda z nich kwitnie zimą. Kwiaty grudnika mają kształt długich dzwonków i wyrastają z areoli na wierzchołku najmłodszego członu. Występują w różnych odcieniach różu, czerwieni czy fioletu. Mogą też być pomarańczowe i białe.

Domowa odżywka zamieni grudnik w parasol pięknych kwiatów. Nawóz zrobisz w 5 minut

Zdjęcie Grudnik występuje w kilku wariantach kolorystycznych / 123RF/PICSEL

Grudnik zazwyczaj kwitnie dwa razy w roku. Zdarza się, że popełniamy błędy w pielęgnacji rośliny, które mogą skutkować brakiem kwiatów. Czasami musimy nieco pomóc szlumbergerze dodatkową odżywką.

Domowy nawóz dla grudnika można przygotować z bananów. Dzięki zawartym w nich składnikach odżywczych takich jak fosfor i potas, roślina może zakwitnąć niczym wiosenna łąka. Pierwszy ze składników zapewni to, że grudnik zakwitnie, a potas uchroni przed chorobami. Przygotowanie domowego nawozu zajmie ci 5 minut.

Nawóz z bananów dla grudnika - przygotowanie

Jak przygotować nawóz z bananów dla grudnika? Wystarczy pokroić kilka dojrzałych bananów ze skórką na mniejsze fragmenty. Kawałki należy następnie włożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach należy odcedzić miksturę.

Domowym nawozem warto podlewać nie tylko grudnika, ale również inne rośliny kwitnące dwa razy w miesiącu.

Grudnik - podstawy pielęgnacji

Zdjęcie Chcesz, aby grudnik obsypał się kwiatami? Wypróbuj domowej odżywki / 123RF/PICSEL

Grudnik potrafi obficie zakwitnąć, co sprawia, że zamienia się w parasol pięknych kwiatów. Roślina powinna mieć ziemię dobrze przepuszczająca wodę.

Trzeba również pamiętać o warstwie drenażu w doniczce: dno należy wysypać drobnymi kamykami lub żwirem. Powód? Korzenie grudnika nie powinny tkwić w mokrej ziemi.

Doniczkę z grudnikiem powinniśmy postawić tak, aby pędy mogły opadać w swobodny sposób. Grudnik wytrzyma niedobór wody, bo magazynuje wodę w łodygach. Najlepiej zrobimy, jeśli będziemy podlewać go regularnie i w umiarkowany sposób.

Grudnik warto nawozić w okresach spoczynku co 3-4 tygodnie - możemy stosować nawóz do sukulentów i kaktusów. Wiosną i latem można wykorzystać nawóz do roślin zielonych. Gdy grudnik ma pąki, zasilamy go nawozem do kwitnących roślin. Trzeba uważać na to, by nie przesadzić z nawożeniem rośliny.

