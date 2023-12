Polacy uwielbiają sernik. W towarzystwie makowca i świątecznego piernika to właśnie on najczęściej ląduje na wigilijnym stole, podbijając kubki smakowe domowników. Wilgotny, miękki i puszysty wypiek jest marzeniem każdej kucharki. Czasami jednak ciasto płata małe figle, opadając tuż po wyjęciu go z piekarnika. Jak temu zapobiec? Magda Gessler ma na to radę.

Zobacz również: Pierniki są twarde jak kamień? Włóż do pojemnika jedną rzecz

Reklama

Jak zrobić, aby sernik był puszysty? Magda Gessler zdradza swój trik

Magda Gessler jest znaną restauratorką, z której kuchennych rad czerpie garściami niemal cała Polska. Do serca warto wziąć sobie również jej przykazania poprawnego przygotowania sernika. Sekret tkwi bowiem w szczegółach.

Zdjęcie Co zrobić żeby sernik nie opadł i był puszysty? Sekret tkwi w szczegółach / 123RF/PICSEL

Podstawą przygotowania smacznego, jędrnego i perfekcyjnie wyrośniętego sernika jest wybór odpowiedniej jakości produktów. Ser, z którego powstanie ciasto, powinien być tłusty, ale dokładnie odciśnięty z wody. Jeśli chcemy samodzielnie go zmielić, warto powtórzyć tę czynność dwukrotnie. Wówczas sernik po upieczeniu nabierze puszystości. W przypadku sera twarogowego z wiaderka warto zwrócić uwagę na jego skład. Produkt powinien posiadać przynajmniej 20 proc. tłuszczu. Wówczas sernik nie będzie kruszył się podczas krojenia, zachwycając gładkością.

Zobacz również: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? Tak unikniesz kulinarnej katastrofy

Sposób Magdy Gessler na puszysty sernik. Oto co robi

Składniki należy też odpowiednio wcześnie wyjąć z lodówki. Sernik przygotowuje się bowiem z produktów o temperaturze pokojowej. Kolejno nie należy zbyt długo ich mieszać. W przeciwnym wypadku masa zbyt mocno się napowietrzy, a to może sprawić, że ciasto opadnie i popęka w trakcie pieczenia.

Dodatkowo, jak radzi Magda Gessler, składniki należy dodawać stopniowo, mocno skupiając się na poprawnym ubiciu jajek. To jest bowiem kluczem do sukcesu.

Zobacz również: Jak zmielić mak bez specjalnej maszynki? Domową masę do ciasta zrobisz w kilka minut

Co zrobić żeby sernik był bardzo puszysty? Bardzo puszysty sernik Magdy Gessler

Jak sernik przygotowuje Magda Gessler? Oto jej przepis.

Składniki na ciasto:

300 g mąki,

100 g cukru pudru,

250 g masła,

2 żółtka,

szczypta soli.

Składniki na masę:

1 kg twarogu,

300 g masła,

200 g cukru pudru,

6 jajek,

2 laski wanilii,

skórka pomarańczowa,

łyżka śmietany,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

rodzynki (można, ale nie trzeba).

Sposób przygotowania:

Składniki wyciąg z lodówki odpowiednio wcześnie, by nabrały pokojowej temperatury. Najpierw przygotuj kruche ciasto. Posiekaj masło nożem, dodaj przesianą przez sitko mąkę, cukier i szczyptę soli. Wbij żółtka. Dokładnie zagnieć ciasto. Masę owiń folią spożywczą i włóż do lodówki na 30 minut. W tym czasie wyłóż brytfankę papierem do pieczenia. Po upływie tego czasu rozwałkuj ciasto, dokładnie wykładając nim dno tortownicy. Ponakłuwaj. Piecz w temperaturze 200 st. C przez 20 minut. Kolejno przygotuj masę serową. Masło posiekaj nożem, dodaj cukier i utrzyj na gładką masę. Białka oddziel od żółtek. Żółtka wlej do masy maślanej. Dodaj miąższ waniliowy i twaróg. Na końcu dodaj mąkę. Wszystko razem zmiksuj. Białka ubij dokładnie na sztywną pianę. Dodaj do masy serowej. Jeśli chcesz wzbogacić sernik rodzynkami lub skórką pomarańczową, to odpowiedni moment na ich dodanie. Masę serową wylej na podpieczony spód. Piecz w temperaturze 180 st. C przez godzinę. Po upływie tego czasu nie wyciągaj od razu z piekarnika. Poczekaj aż wystygnie.

Zobacz również: Sernik bez grama sera. Smakowita alternatywa dla świątecznego klasyka