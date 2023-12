Uważaj, jaką wodę wlewasz do wiadra. Podłogę będziesz myć dwa razy

Jak wybrać lampki na balkon? Kluczowe jest czytanie oznaczeń

Wątroba będzie działać jak złoto. Ziarenka pomogą zregenerować cenny narząd

Pij o poranku przez trzy tygodnie. Różnicę odczują nie tylko jelita

Aby jaja zachowały świeżość i długo nadawały się do spożycia, należy przede wszystkim przestrzegać zasad ich przechowywania. Powinny znajdować się oczywiście w lodówce, w nienaruszonym stanie. Jeśli okaże się, że w wytłaczance, któreś ma uszkodzoną skorupkę, należy od razu je wyrzucić lub niezwłocznie poddać obróbce termicznej. Czasem, gdy jajka przechowujemy dłuższy czas, istnieje niepewność, czy aby wszystkie można bezpiecznie spożyć. Warto w tym przypadku przeprowadzić prosty test, który określi świeżość produktu.

Jak sprawdzić czy jajko nie jest zepsute?

Sprawdzanie świeżości jajka - szklanka z wodą

Świeżość jaja można sprawdzić poprzez umieszczenie go w szklance wypełnionej zimną wodą. Jeśli od razu opada na dno i leży płasko na obu bokach, oznacza to, że zdecydowanie jest świeże. W przypadku, gdy leży na dnie szklanki, ale lekko się przechyla lub stoi, najpewniej ma już kilka tygodni, ale można je spożyć. Zepsute i nienadające się do jedzenia jajko będzie unosić się na wodzie.

Reklama

Zdjęcie Świeże jajko opadnie na dno szklanki. Zepsute będzie zaś unosić się na jej powierzchni / 123RF/PICSEL

Czytaj także: Po powrocie ze sklepu obróć jajka do góry nogami. To nie żart

Sprawdzanie świeżości jajka - potrząsanie

Można również delikatnie potrząsnąć jajem, aby sprawdzić jego świeżość. Jeśli nie słyszysz żadnego wydobywającego się z wnętrza dźwięku, wówczas możesz śmiało je zjeść. Gdy podczas potrząsania okaże się jednak, że słychać charakterystyczne "chlupanie", świadczy to, że powietrze przedostało się do wnętrza jajka i lepiej nie wykorzystywać go do żadnej potrawy.

Zobacz też: Brytyjczycy ostrzegają przed polskim drobiem i jajami. Zachorowało co najmniej 200 osób

Sprawdzanie świeżości jajka - zapach i położenie żółtka

Niekiedy zdarza się jednak, że zapomnimy sprawdzić świeżości jaja przed ugotowaniem. W przypadku, gdy jest zepsute bo obróbce termicznej wydobędzie się z niego nieprzyjemny zapach. Ponadto dodatkową wskazówką może być położenie żółtka. Po obraniu i przekrojeniu powinno ono znajdować się na samym środku - wówczas możemy mieć pewność, że jajko jest świeże.