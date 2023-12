Kupujesz wszystkie, niezbędne składniki do przygotowania makowca, zabierasz się do pracy i nagle okazuje się, że twoja maszynka do mielenia odmawia posłuszeństwa, a ty nie masz już czasu na szukanie nowego urządzenia w sklepie? To wcale nie musi oznaczać, że twoje plany dotyczące upieczenia pysznego ciasta spełzną na niczym. Podpowiadamy, jak zmielić mak bez używania maszynki do mielenia.

Młynek do kawy

Młynek do kawy z powodzeniem wykorzystasz do mielenia maku. Pamiętaj jednak, by najpierw urządzenie dokładnie umyć i osuszyć. Jeśli twój młynek po umyciu nadal pachnie kawą, zrezygnuj z jego użycia do zmielenia maku i wybierz jeden z poniższych sposobów.

Zdjęcie Wałek do ciasta to dobre narzędzie do zmielenia maku / 123/RF PICSEL / 123RF/PICSEL

Wałek do ciasta

Jak zmielić mak za pomocą wałka do ciasta? Mak rozsyp na ściereczce i przykryj go drugą ściereczką. Wolnym, ale zdecydowanym ruchem zacznij wałkować mak. Do maku możesz dodać odrobinę cukru pudru, co sprawi, że mak nie będzie się sklejał. Gotowe!

Blender

To niezwykle popularne narzędzie kuchenne można wykorzystać do zmielenia maku. Jeśli blender posiada funkcję dostosowywania mocy, ustaw najpierw na średni poziom i zobacz, jak drobno zmielił się mak.

Zdjęcie Moździerz może być alternatywą dla maszynki do mielenia / 123RF/PICSEL

Moździerz

W moździerzu zazwyczaj trzemy różnego rodzaju przyprawy, ale możemy go również użyć do rozdrobnienia maku. Do połowy moździerza wsyp mak i zacznij go ucierać tłuczkiem do momentu, aż zrobi się odpowiednio drobny.

