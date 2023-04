Spis treści: 01 Dlaczego koty tak dużo śpią?

02 Dlaczego kot ugniata?

03 Dlaczego kot przewraca się na grzbiet, gdy mnie widzi?

04 Dlaczego kot się ociera?

05 Dlaczego kot mruczy?

06 Dlaczego kot wystawia język?

07 Gdzie drapać kota, żeby było mu przyjemnie?

Zdjęcie Choć mogłoby nam się wydawać, że kot wciąż śpi, on po prostu często czuwa / 123RF/PICSEL

Koty kochają spać i oddają się tej przyjemności nawet przez kilkanaście godzin na dobę. Dlaczego tak się dzieje? Choć koty udomowiliśmy już wieki temu, to wciąż wykazują sporo pierwotnych, dzikich zachowań. Polują, skradają się, wspinają, biegają i prawie zawsze są w trybie czuwania. To wszystko sprawia, że potrzebują dobrej jakości odpoczynku.

Koty mogą zapadać zarówno w bardzo głęboki jak i lekki sen. Ten pierwszy trwa zaledwie kilka minut, drugi jest dłuższy. Gdy kot drzemie, wciąż znajduje się w gotowości do obrony lub ataku - tak naprawdę odpoczywa więc tylko podczas głębokiego snu. Choć mogłoby nam się wydawać, że kot wciąż śpi, on po prostu często czuwa z zamkniętymi oczami i w wygodnej pozycji.

Dlaczego kot ugniata?

Zdjęcie Ugniatanie łapkami to jeden z charakterystycznych kocich gestów / 123RF/PICSEL

Ugniatanie to jedna z ulubionych czynności większości kotów. Jest to zachowanie całkiem naturalne i instynktowne, będące pozostałością z czasów, kiedy wszystkie koty żyły dziko.



Malutkie kotki ugniatają przed karmieniem ciało matki, co pobudza je do wydzielania większej ilości mleka. Ta aktywność bardzo je odpręża, uspokaja i daje uczucie komfortu. Nawyk ugniatania pozostaje z kotami na całe życie.

Koty ugniatają zarówno swoje ulubione kocyki czy pościel jak i... właściciela. Tym sposobem okazują mu miłość i przywiązanie. Co ciekawe, znaczą tak także swój teren - człowiek ugniatany przez kota jest w jego oczach jego własnością.

Dlaczego kot przewraca się na grzbiet, gdy mnie widzi?

Porady Kot ciągle na ciebie wchodzi? Ma do przekazania coś bardzo ważnego Innym, specyficznym zachowaniem charakteryzującym koty jest przewracanie się na grzbiet na widok swojego człowieka. Co to oznacza? Koty witają tak właściciela, okazując mu miłość i zaufanie. W tej pozycji, z brzuszkiem na wierzchu są mocno narażone na ataki, więc rzadko pozwalają sobie na takie gesty. Gdy to robią, to jasny sygnał, że w pełni nam ufają.

Dlaczego kot się ociera?

Koty to zwierzęta bardzo terytorialne, które zostawiają swój zapach wszędzie tam, gdzie jest to możliwe - także na człowieku. Zapach ten jest jednak wyczuwalny tylko przez przedstawicieli tego samego gatunku.

Gdy kot ociera się o nogi swojego opiekuna, okazuje mu miłość, radość ze spotkania lub po prostu oznacza go jako "zajętego". Większość kotów lubi dominować - w ten sposób także zaznaczają swoją pozycję.

Zdjęcie Dlaczego koty wystawiają język? Powodów może być kilka / 123RF/PICSEL

Dlaczego kot mruczy?

Większość kotów to mruczki. Ludzie kochają ten uspokajający dźwięk, a naukowcy już dawno udowodnili, że mruczenie kotów:

ma pozytywny wpływ na pracę serca

obniża ciśnienie

relaksuje

Dlaczego koty mruczą? Robią to, kiedy są zadowolone, jest im ciepło, wygodnie i przyjemnie. Co ciekawe jednak czasem mruczą także w stresie - wtedy robią to, by się rozluźnić i uspokoić, wyrównać oddech i zredukować napięcie. Mruczenie wzmacnia także ich odporność, a nawet działa przeciwbólowo.

Dlaczego kot wystawia język?

Zdjęcie Dlaczego kot wystawia język? Związane jest to z emocjami / 123RF/PICSEL

Innym, specyficznym kocim zachowaniem, które budzi nasze wątpliwości, jest wystawianie języka. Czasem zapowiada ono wymioty lub problemy z żołądkiem, ale zazwyczaj związane jest z silnymi emocjami. Może być to również efekt całkowitego rozluźnienia.

Gdy kot jest zrelaksowany i wypoczęty, jego język rozluźnia się i staje się na tyle długi, że nie mieści się w jamie ustnej. Gdy czuje lęk lub jest zdenerwowany, zaczyna nerwowo oblizywać wargi i co jakiś czas wysuwa język. Takie zachowanie bywa też wyrazem zakłopotania, zdziwienia, albo po prostu – zaintrygowania. Może mieć więc ono wiele przyczyn.

Gdzie drapać kota, żeby było mu przyjemnie?

Zdjęcie Koty lubią być drapane po głowie / 123RF/PICSEL

Koty uwielbiają drapanie, ale... nie wszędzie! Mają swoje ulubione miejsca na ciele, które chętnie wystawiają do głaskania i te, które automatycznie chowają. Koty lubią być drapane:

po podbródku

grzbiecie

czubku głowy

Nie przepadają natomiast za pieszczotami łapek czy brzuszka i ogonka. Warto jednak pamiętać, że każdy kot jest inny i to, co sprawia przyjemność jednemu, innego może zezłościć!

